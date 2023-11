Black Friday 2023: le migliori offerte e i 30+ prodotti in sconto da non perdere

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dalla mezzanotte di oggi, 24 novembre 2023, comincia ufficialmente il Black Friday 2023. È vero che le offerte sono disponibili ormai da una settimana, ma oggi è il giorno di punta, quello in cui trovare le promozioni più convenienti.

Le piattaforme a cui dare un'occhiata per darsi allo shopping più sfrenato sono davvero tante: certamente potete dare un'occhiata ai siti monomarca, ma anche a e-commerce come Euronics, Mediaworld, Zalando e, ovviamente Amazon. Sul famoso sito generalista, le offerte sono disponibili già da qualche giorno, ma è dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 del 27 novembre – giorno in cui ricorre il Cyber Monday – che sono messe a disposizione le scontistiche maggiori e le offerte più convenienti.

Cosa comprare durante il Black Friday? Attenzione soprattutto alle promozioni dedicate a elettrodomestici per la cucina e per la pulizia degli ambienti, dispositivi per rendere smart la casa, smart tv, smart watch, smartphone, tablet, pc, abbigliamento e dispositivi per il gaming, ma non solo. I prezzi ribassati sono applicati su qualsiasi categoria merceologica.

Noi abbiamo selezionato le offerte migliori presenti su Amazon in occasione del Black Friday 2023, per aiutarvi a fare acquisti consapevoli e mirati.

Le migliori offerte del Black Friday 2023: i 30+ prodotti da non perdere disponibili su Amazon

Per prima cosa, vediamo insieme quali sono i prodotti di punta per questo Black Friday 2023 selezionati da noi. Un buon prezzo è riservato ad alcuni dispositivi a marchio Apple, a brand legati al mondo della tecnologia, degli elettrodomestici per la cucina e della domotica, ma non solo:

Apple Iphone 14

Se state cercando un nuovo smartphone, allora non potete perdervi l'offerta legata all'Iphone 14 da 128 giga. Sebbene non sia l'ultimo modello del marchio, le sue prestazioni sono elevate. Il display Super Retina XDR da 6,1″ consente di effettuare foto e video con rese nitide sia di giorno che di notte, mentre il chip A15 Bionic con GPU 5-core assicura velocità nella navigazione e nell'utilizzo delle applicazioni. Anche per questo modello, il design e l'attenzione ai dettagli estetici non deludono e diventano un plus.

Acquista l'iphone 14 di Apple a 130 euro in meno!

Blink Outdoor

La Blink Outdoor è una telecamera di sicurezza a marchio Amazon pensata per poter controllare gli ambienti di casa vostra anche mentre siete lontani. Nella confezione trovate 1 Blink Outdoor Camera, 1 Sync Module 2 e 1 Blink Video Doorbell. Essendo resistente agli agenti atmosferici, può essere posizionata sia all'interno che all'esterno della casa. Le batterie di cui dispone sono a lunga durata, non dovrete sostituirle per circa due anni. I video di ripresa sono facilmente scaricabile e il sistema può essere integrato con Alexa.

Acquista la Blink Outdoor al 59% di sconto!

Echo Show 5 di terza generazione

Tecnologica, ma di facile utilizzo, l'Echo Show 5 permette di attivare sveglie e promemoria, ascoltare la musica, accedere alla propria play list di Amazon Music e stare al passo con i podcast più interessanti del momento, ma anche di accedere a Prime Video e guardare una serie tv. Inoltre, acquistando un videocitofono compatibile, questo dispositivo può essere utilizzato anche per videosorvegliare l'appartamento quando si è lontani, in modo da sentirsi sempre al sicuro. La trovate disponibile in tre colori.

Acquista l'Echo Show 5 al 50% di sconto!

Kindle Scribe

Gli amanti della lettura digitale apprezzeranno sicuramente lo sconto riservato al Kindle Scribe, uno degli ultimi modelli del lettore digitale di Amazon. Il suo punto di forza è la versatilità: può essere utilizzato non solo come lettore con un'esperienza di lettura migliore di quella garantita dai modelli precedenti, ma anche per prendere appunti e disegnare, grazie al pennino incluso nella confezione. Essendo molto leggero e di dimensioni compatte, può essere portato comodamente in zaino o in borsa.

Acquista il Kindle Scribe risparmiando 90 euro!

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Gli amanti della musica vorranno certamente provare gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro, per un'esperienza d'ascolto superiore a tutte le altre. Sono disponibili in nero, bianco e lilla. Si ricaricano tramite la scatoletta in cui sono alloggiate e hanno una lunga durata. Il suono ha una qualità molto elevate e questo modello pro è provvisto di cancellazione del rumore, grazie alla presenza di tre diversi microfoni. Inoltre, grazie alla tecnologia 360 Audio Intelligent, il suono delle cuffie senza fili è più realistico.

Acquista le Samsung Galaxy Buds2 Pro al 44% di sconto!

Samsung Galaxy Watch4

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è tra i top di gamma del settore. Lo si trova disponibile in diverse colorazioni ed ha davvero prestazioni elevate. Può essere utilizzato sia per il monitoraggio dei parametri vitali che per il fitness o per il conto delle calorie. Ma non solo: può essere collegato ad uno smartphone Android e può essere utilizzato per monitorare le diverse fasi del sonno e analizzare la qualità del tuo riposo. Il cinturino può essere sostituito con uno compatibile con il quadrante.

Acquista lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 al 56% di sconto!

Tuta Adidas Woven

Non è mai troppo presto per diventare dei fashion victim! Per essere i più cool della scuola anche durante l'ora di educazione fisica si può indossare la tuta Woven di Adidas. Si compone di due pezzi coordinati: una felpa con zip e un pantalone con elastico in vita e alle caviglie. La trovate disponibile con fondo nero o con fondo azzurro, mentre i dettagli sono di colore bianco; è realizzata in materiale sintetico duraturo e facilmente lavabile in lavatrice ed è disponibile nelle taglie da bambina/o e ragazza/o fino alla 15 anni.

Acquista la tuta Adidas Woven al 30% di sconto!

Felpa Tommy Hilfiger Core Cotton-Silk

A proposito di stile, gli uomini devono assolutamente dare un'occhiata alla felpa Tommy Hilfiger Core Cotton-Silk, semplice, realizzata con materiali di qualità e versatile, perché abbinabile con outfit sportivo tanto quanto con un outfit più elegante. La si trova disponibile in tutte le taglie e in diversi colori. Realizzata in cotone e seta, è perfetta per l'autunno o per la primavera, ma anche d'inverno, sotto ad una felpa o con una camicia aperta. Può essere tranquillamente lavata in lavatrice.

Acquista la felpa Tommy Hilfiger Core Cotton-Silk al 41% di sconto!

Toshiba 65QF5D63DA

Che ne dite di ricreare una sala cinema a casa vostra grazie allo smart tv Toshiba 65QF5D63DA, un modello ultra HD QLED da 65 pollici che vi permette di vedere i vostri film preferiti con il massimo della resa sia a livello audio che a livello grafico. I piedini antiscivolo posti sotto la base garantiscono che non cada, una volta posizionato. Inoltre, la Fire Tv integrata permette di accedere a tutte le piattaforme di streaming video più famosi. Diverse sono le connessioni disponibili: WiFi, Ethernet, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, 1 CI+, uscita audio ottica digitale, uscita cuffie, connessione Apple AirPlay.

Acquista lo smart tv Toshiba 65QF5D63DA con 90 euro di sconto!

Lenovo Tab P11

Il Lenovo Tab P11 di seconda generazione è un tablet co schermo da 11.5 pollici, processore MediaTek Helio G99, RAM da 4 giga più memoria da 128 giga e connessione Wi-Fi integrata. Grazie alla Precision Pen inclusa nella confezione, è possibile prendere appunti in maniera più agile e condividere lo schermo, per utilizzare il dispositivo in maniera più smart. La batteria a lunga durata, permette di utilizzare il tablet per un'intera giornata senza che sia necessaria la ricarica, in modo da portarlo in giro senza temere che si scarichi.

Acquista il Lenovo Tab P11 al 22% di sconto!

Google Pixel 7

Lo smartphone Google pixel 7 è tra quelli ritenuti migliori in questo momento per prestazioni, design e durata della batteria. Si avvale del sistema Android e dispone di 128 giga di memoria. La batteria integrata ha un'autonomia di ventiquattro ore. Grazie all'opzione grandangolo e al Real Tone, è possibile effettuare scatti ad ampio raggio, che includano anche i più piccoli particolari e che siano nitidi anche quando c'è poca luce. Lo si trova disponibile in quattro colori differenti.

Acquista lo smartphone Google Pixel 7 con 150 euro di sconto!

Samsung Galaxy A54

Un buon affare è anche lo smartphone Samsung Galaxy A54 che, con il suo display FHD+ Super AMOLED 6.4” e il sistema multicamera, permette di effettuare foto e video cristallini e in buona risoluzione. Ha dimensioni compatte ed è molto leggero. Il processore Octa-core garantisce prestazioni elevate anche per gli amanti del gaming, perché permette sessioni di gioco a lunga durata senza deficit. Lo si trova disponibile sia in colore lilla che in bianco. La batteria dura a lungo.

Acquista lo smartphone Samsung Galaxy A54 al 32% di sconto!

Moulinex I-Companion Touch XL

Il robot da cucina Moulinex I-Companion Touch XL è immancabile nella cucina di chi ama improvvisarsi chef, perché permette di ricevere un aiuto non indifferente e rendere più veloce e meno stancante la preparazione di piatti elaborati. Lavora ad una potenza massima di 1550 watt, ha una capacità di 4,5 litri e può raggiungere fino a 150°C. Grazie ai 5 accessori presenti in confezione, ai programmi pre-impostati e alle ricette scaricabili, utilizzarlo è molto intuitivo, ideale anche per chi è alle prime armi in cucina.

Acquista il robot da cucina Moulinex I-Companion Touch XL al 39% di sconto!

Sedia da gaming AutoFull

La sedia da gaming AutoFull è tra le più confortevoli in vendita. Grazie alla seduta ergonomica e all'altezza e i braccioli regolabili, viene garantito il massimo del comfort anche per più ore consecutive. Lo schienale può essere reclinato e, assieme al cuscino posto in corrispondenza della testa, permette di godere di momento di riposo tra una sessione di gioco e l'altra o nel caso si utilizzi questa sedia per lavorare. Le rotelle poste sotto la base permettono di spostarla agilmente senza graffiare il pavimento.

Acquista la sedia da gaming AutoFull al 20% di sconto!

Electrolux Esc7400 Slow Cooker

La pentola elettrica Electrolux Esc7400 Slow Cooker è realizzata interamente in acciaio inossidabile ed è ideale per tutte le preparazioni che hanno bisogno di una cottura molto lenta e delicata. Tramite il display è possibile visualizzare le impostazioni attive, il tempo mancante e le caratteristiche dei sei programmi pre-impostati disponibili. Il coperchio è realizzato in vetro per permettere di osservare l'andamento della cottura. Mentre il coperchio può essere messo in lavastoviglie, per la pentola si consiglia un delicato lavaggio a mano.

Acquista la pentola elettrica Electrolux Esc7400 Slow Cooker al 37% di sconto!

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Ormai nessuno può più fare a meno di una friggitrice ad aria in casa. Tra le top di gamma del momento c'è la Philips Airfryer 3000 Serie XL, un modello 14 in 1 che permette di cuocere qualsiasi tipo di alimento. Grazie alla connessione bluetooth, è possibile collegarla al proprio smartphone per scaricare numerose ricette da preparare sfruttando l'elettrodomestico. Il cestello ha una capienza tale da essere utile per preparare fino a cinque porzioni di cibo alla volta. Tutte le sue componenti sono removibili e facili da pulire.

Acquista la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie XL al 28% di sconto!

Rowenta X-Force Flex 8.60

Se state pensando di comprare dei nuovi elettrodomestici per la casa, allora vi interesserà dare un'occhiata alla scopa elettrica senza fili Rowenta X-Force Flex 8.60, venduta in confezione con il kit Animal Care, ideale per chi ha in casa amici a quattro zampe che lasciano in giro i peli; le luci led di cui dispone consentono di essere certi che la polvere sia stata rimossa anche dagli angoli più bui. La sua leggerezza e il fatto che la batteria abbia più di mezz'ora d'autonomia, fanno sì che si possano pulire tutte le superfici in un'unica volta senza alcuna difficoltà.

Acquista la Rowenta X-Force Flex 8.60 al 29% di sconto!

Philips HomeRun Serie 3000

Molto utile per una pulizia della casa approfondita, veloce e senza sforzo è il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000, un modello potente, preciso e utilizzabile su qualsiasi superficie, compresi i tappeti. Riesce a rimuovere anche i peli di animali. Permette di scegliere tra quattro livelli di aspirazione – eco, normale, alto e max – e riesce a rimuovere la polvere e lavare in un'unica passata. Il programma di pulizia può essere attivato anche da remoto, tramite l'applicazione associata.

Acquista il robot Philips HomeRun Serie 3000 al 29% di sconto!

Rowenta DW7320D1 Everlast

Per avere degli abiti sempre ben stirati, profumati e non danneggiati, vi occorre un buon alleato, come potrebbe esserlo il ferro da stiro a vapore Rowenta DW7320D1 Everlast. Oltre ad essere molto potente, è formato da circa 40o micro-fori per la fuoriuscita del vapore in verticale, in modo che i capi vengano trattati in modo delicato. Anche la funzione anticalcare preserva gli indumenti dal rovinarsi. Questo elettrodomestico è leggero, ma realizzato con materiali resistenti e di qualità.

Acquista il ferro da stiro a vapore Rowenta DW7320D1 Everlast al 27% di sconto!

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch

I bambini saranno contenti di poter giocare al Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition con la loro Nintendo Switch! In questa versione, la galassia può essere salvata utilizzando armi e potenziamenti che nella versione base non sono acquistabili. La resa grafica è sempre di alto livello e il divertimento è assicurato a tutta la famiglia, grazie ad un gioco in cui l'azione incontra la strategia. L'obiettivo è quello di salvare gli Spark prima che vengano catturati. Il gioco è indicato per i bambini dai 7 anni in su.

Acquista il videogioco Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition al 48% di sconto!

Servizio di piatti Tognana Art&Pepper

Il Black Friday potrebbe essere il momento giusto anche per comprare un nuovo servizio di piatti, come quello Art&Pepper di Tognana. Consta di 18 pezzi ed è pensato per sei persone. Si tratta di piatti in ceramica dipinti a mano tutti di colori diversi e allegri. Questo servizio può essere lavato sia a mano che in lavastoviglie e può essere introdotto in microonde. I piatti fondi sono accompagnati da piatti piani di due grandezze diverse, per poter servire primi, secondi e antipasti e/o contorni.

Acquista il servizio di piatti Tognana Art&Pepper al 29% di sconto!

Lagostina Ingenio Essential Plus

E perché no, dopo il servizio di piatti, anche una nuova batteria di pentole. Lagostina Ingenio Essential Plus si compone di 17 Pezzi: 2 casseruole fonde, 2 padelle, un tegame, una pentola wok, 5 coperchi, 5 proteggi padella e un manico removibile. Questa batteria è compatibile con il piano cottura a gas e con il forno, mentre non è pensato per il piano cottura a induzione. Tutte le componenti sono realizzate in alluminio e possono essere lavate sia a mano che in lavastoviglie.

Acquista la batteria di pentole Lagostina Ingenio Essential Plus al 38% di sconto!

Funko Pop! da collezione Star Wars edition

Un regalo di Natale che gli appassionati di Star Wars apprezzeranno sicuramente è la confezione da 5 di mini Funko Pop! da collezione comprendente Darth Vader, Stortrooper, Luke Skywalker, Princess Leia e Chewbacca. Ogni statuetta ha un'altezza di circa 8,5 centimetri ed è realizzata in vinile. Non sono comprensivi di base, ma riescono a rimanere in piedi facilmente, poggiati su una superficie piana, come una mensola o una scrivania. In alternativa, possono essere lasciati nella scatola da esposizione.

Acquista la confezione da 5 mini Funko Pop! da collezione Star Wars edition al 24% di sconto!

Kenwood Multipro FDM301SS

Il robot da cucina Kenwood Multipro FDM301SS è un elettrodomestico da cucina tra i più prestanti in vendita in questo momento. Permette di scegliere tra due velocità di lavorazione e di avvalersi di uno sbattitore con doppia frusta. La vaschetta del frullatore ha una capacità di 1,2 litri, mentre il contenitore per la raccolta ha una capacità massima di 2,1 litri. Tutte le sue componenti possono essere smontate e lavate sia a mano che in lavastoviglie, tranne il corpo macchina, che si consiglia di lavare a mano.

Acquista il robot da cucina Kenwood Multipro FDM301SS al 28% di sconto!

De'Longhi Dedica EC685

La macchina per fare il caffè De'Longhi Dedica EC685 è del tipo manuale ed è compatibile sia con il caffè in polvere che con il caffè in cialde. Il serbatoio ha una capienza di un litro ed è facilmente estraibile. Grazie allo spegnimento automatico non rischierete che l'elettrodomestico – realizzato in acciaio resistente – rimanga acceso più del dovuto. Lavora ad una potenza di 1350 watt. Grazie al flow stop, è possibile scegliere la lunghezza della bevanda in base alle proprie preferenze.

Acquista la macchinetta per il caffè De'Longhi Dedica EC685 al 45% di sconto!

Secret Night at Davis Manor

Cosa c'è di meglio di un gioco da tavolo per passare le serate con gli amici o in famiglia, durante le vacanze di Natale e non solo? Tra tutti, vi segnaliamo Secret Night at Davis Manor, un gioco fatto di misteri e davvero molto avvincente; è adatto ad un massimo di 8 persone, sia adulti che ragazzi o bambini aiutati dai genitori. Chi è l'assassino? Chi è il ladro? Bisogna collaborare tutti insieme per riuscire a svelare l'arcano. Il mistero è ambientato a Londra nel 1928 ed è davvero avvincente.

Acquista il gioco da tavolo Secret Night at Davis Manor al 33% di sconto!

Logitech Mx

Se passate tanto tempo al computer, potrebbe farvi comodo utilizzare un mouse verticale, più ergonomico e maneggevole di quello classico. Il modello Mx di Logitech è del tipo bluetooth con angolo di 57°C, ideale per ridurre la pressione sul polso ed evitare l'affaticamento muscolare e migliorare la postura: il tracciamento ottico, infatti, fa sì che la mano si muova molto meno e con molti più comfort di quanto succederebbe con un mouse classico. Lo trovate disponibile in colore nero.

Acquista il mouse verticale Logitech Mx al 52% di sconto!

Philips Sonicare

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è uno dei migliori in vendita in questo momento. Ha un sensore di pressione integrato che fa sì che lo spazzolino regoli la pressione sui denti e sulle gengive automaticamente, rilevando le caratteristiche dell'arcata dentale. Dispone di un timer per la spazzolatura, in modo da poter dedicare all'igiene dentale i tempi corretti. La tecnologica sonica con cui è realizzato assicura che anche i punti più difficili da raggiungere siano ben puliti.

Acquista lo spazzolino elettrico Philips Sonicare al 24% di sconto!

Joseph Joseph Pocket

Avete mai pensato di acquistare un asse da stiro pieghevole? Può essere utile in vacanza, ad esempio. Il modello Joseph Joseph Pocket si ancora al tavolo ed ha uno spazio in cui è possibile alloggiare un ferro da stiro. Nella confezione sono inclusi anche i tasselli, le viti e tutto ciò che è utile per ancorarlo ad una base d'appoggio stabile; è realizzato con materiali resistenti ed è disponibile in due fantasie. La fodera in cotone dell'asse è facilmente removibile e lavabile in lavatrice o sostituibile.

Acquista l'asse da stiro pieghevole al 34% di sconto!

Bosch Arm 37

Se avete un giardino da sistemare, il tagliaerba Bosch ARM 37 può fare al caso vostro. Il marchio è garanzia di qualità nel settore. Il motore ha una potenza di 1400 watt e il cesto di raccolta ha una capacità 40 litri. L'altezza del taglio può essere regolata in un range di 5 posizioni che oscillano tra 20 e 70 millimetri. L'impugnatura è realizzata con sistema Ergoflex, pensato per renderla confortevole anche dopo un utilizzo prolungato. Il cavo elettrico di cui è dotato è sufficientemente lungo.

Acquista il tagliaerba Bosch Arm 37 al 26% di sconto!

Altri sconti interessanti per il Black Friday 2023

Ma non è tutto. Per questo Black Friday c'è davvero l'imbarazzo della scelta, quindi abbiamo selezionato per voi altre offerte suddividendole per categorie merceologiche.

Dispositivi Apple in offerta per il Black Friday 2023

Ecco quali sono i dispositivi Apple e gli accessori del marchio da acquistare ad un prezzo conveniente in questi giorni:

Elettrodomestici per la cucina in offerta oltre il 30% di sconto

Friggitrici ad aria, frullatori, microonde e tutto ciò che può essere utile per preparare degli ottimi manicaretti a prezzi davvero convenienti:

Smart tv ad un prezzo competitivo

State cercando un nuovo smart tv? Ecco quali sono quelli con i prezzi più competitivi tra cui poter scegliere:

Smartphone in promozione per il Venerdì Nero

E perché non acquistare anche un nuovo smartphone? Ecco quelli migliori da valutare:

Smartwatch da comprare ad un prezzo ribassato

Ecco quali sono, invece, gli smarwatcha cui dare un'occhiata in occasione del venerdì nero 2023:

Oltre il 60% di sconto sui dispositivi a marchio Amazon per rendere la casa intelligente

Volete una casa intelligente e super tecnologica? Allora dovete scegliere tra i dispositivi a marchio Amazon, controllabili da remoto e facili da utilizzare.

Scope elettriche, robot lavapavimenti, asciugatrici e tutto ciò che occorre per la casa al 40% di sconto

Ecco, invece, quali sono gli elettrodomestici per la casa e per gli indumenti da acquistare a prezzi vantaggiosi:

Dispositivi per la cura della persona al 40% di sconto in occasione del Black Friday

Mai dimenticarsi di prendersi cura di sé. Durante il Black friday potete acquistare anche epilatori, rasoi elettrici e altri dispositivi che possano aiutarvi a coccolarvi.

Videogiochi e accessori utili agli amanti del gaming a più del 40% di sconto

Amanti del gaming attenzione: anche su cuffie, sedie e consolle ci sono degli sconti davvero considerevoli.

Abbigliamento e accessori moda da acquistare durante il Black Friday

Essere sempre alla moda può essere molto costoso. Approfittare dei saldi per acquistare capi firmati ad un prezzo più basso può essere una buona idea:

Altri prodotti a prezzi convenienti per il Black Friday

Tanti altri sono i prodotti che potete trovare in sconto in occasione del Black Friday 2023, eccone qualcun altro:

