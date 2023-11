Apple Watch, iPad, AirPods e altri accessori Apple in sconto fino al 25% per il Black Friday 2023

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday è ufficialmente iniziato. Le offerte sono attive per l'evento da diversi giorni, ma dalla mezzanotte di oggi (24 novembre 2023) sarà possibile approfittare degli sconti più vantaggiosi di tutta la settimana. Le offerte riguardano diverse categorie di prodotti, tra cui non mancano quelli dei brand tecnologici più famosi, come Apple.

Su Amazon, infatti, saranno disponibili in sconto Apple watch, Airpods, iPad e cover per iPhone 15. Se desideri da tempo acquistare uno di questi articoli, approfitta quindi dei saldi in occasione del Black Friday.

Scopriamo assieme quali sono le offerte più vantaggiose sui dispositivi Apple.

I migliori sconti sui dispositivi Apple

Ecco quali sono le migliori offerte di Amazon sui prodotti Apple. Abbiamo selezionato dispositivi di ogni tipologia e per tutte le esigenze: dalle cuffie per ascoltare la musica agli orologi intelligenti.

1. Apple Watch Series 8

Dal design classico ed elegante, questo Smartwatch serie 8 firmato Apple permette non solo di ascoltare la musica, rispondere alle chiamate e mandare i messaggi, ma consente anche di controllare i livelli di ossigeno nel sangue quando si pratica sport. Inoltre, fornisce informazioni sulla salute femminile ed è in grado di chiamare in automatico i soccorsi in caso di incidenti e infortuni.

2. Apple AirPods Pro seconda generazione

Gli Airpods Pro di Apple sono progettati per eliminare ogni rumore esterno e riprodurre un suono tridimensionale di qualità superiore. Inoltre, sono dotati di un sistema di rilevamento delle conversazioni, che riduce il suono delle cuffie automaticamente se parli con qualcuno.

3. Custodia MagSafe per iPhone 15

Disponibile in diverse colorazioni, questa cover in silicone per iPhone 15 consente di proteggere ogni millimetro del cellulare, evitando che si rompa o si graffi alla prima botta. La cover è dotata di alcuni magneti che la rendono estremamente semplice da agganciare sul cellulare.

4. Apple iPad 10,9

Con un desing all-screen, questo ipad di Apple è dotato di una potente batteria, che ti permette di utilizzarlo per un intera giornata senza doverlo ricaricare. Inoltre, si tratta di uno strumento molto versatile, che può essere utilizzato per lavorare, giocare ai videogiochi e per disegnare.

5. Apple Watch Ultra

L'Apple Watch Ultra è un dispositivo perfetto per chi ama correre e fare sport. Con un design robusto ma elegante, questo smartwatch resiste a temperature e altitudini estreme. Inoltre, è dotato di una bussola con modalità notturna e di un profondimetro per le immersioni in acqua amatoriali.

6. Apple Magic Mouse

Wireless e ricaricabile, questo magic mouse di Apple è dotato di una superficie che scivola perfettamente su ogni piano di appoggio. Inoltre, è provvisto di una batteria a lunga durata, che permette di non dover ricaricare il dispositivo anche per un mese intero.

7. Apple Pencil

Questa Apple Pencil di seconda generazione ha una latenza praticamente impercettibile e si trasforma facilmente in un pennello, un carboncino o una matita a seconda delle esigenze. Inoltre, è sensibile ad ogni pressione e inclinazione, quasi come se fosse una matita vera.

8. Apple Magic Keyboard

Compatibile con l'Ipad e il Mec, questa magic keyboard di Apple è perfetta per chi desidera una tastiera senza fili, con una batteria a lunga durata. Il dispositivo, infatti, può funzionare intere settimane senza dover essere ricaricato. Inoltre, risulta maneggevole e risponde con precisione ad ogni tocco.

9. Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11

La magic keyboard è una tastiera per iPad, provvista di una superficie interamente cliccabile. Si tratta di una tastiera estremamente comoda e maneggevole, che permette di accedere velocemente alle scorciatoie con quattordici tasti funzione.

10. Apple iPad Air

Questo iPad Air firmato Apple è un dispositivo intuitivo e maneggevole, con un display nitido e una fotocamera frontale provvista di ultra-grandangolo. Inoltre, è integrato con il touch ID, che consente di accedere e fare il login in modo veloce e sicuro.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.