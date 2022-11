30 elettrodomestici in sconto su Amazon e eBay per il Black Friday 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 25 novembre, sono in corso su Amazon ed eBay i super sconti del Black Friday 2022. Tra le tantissime occasioni da non perdere troviamo sicuramente quelle della categoria "elettrodomestici": frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, aspirapolvere e molti altri.

Per avere pavimenti sempre splendenti, per cucinare e conservare al meglio le vostre pietanze o per la pulizia in generale, gli elettrodomestici facilitano il lavoro casalingo. Perché, dunque, non approfittare del Black Friday e regalarsi un dispositivo funzionale per la casa e la cucina senza doversi preoccupare del prezzo?

Di seguito, troverete i migliori elettrodomestici – frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, robot aspirapolvere e non solo -, disponibili su Amazon e eBay con percentuali di sconto fino al 70%. Le promozioni vengono applicate sui prodotti delle migliori marche: Samsung, Bosch, Haier, Candy e tante altre.

Sconti Amazon fino al 70% su elettrodomestici per il Black Friday 2022

Per il Black Friday 2022, il noto e-commerce Amazon propone tantissime occasioni da non perdere su grandi e piccoli elettrodomestici. Per aiutarvi a scovare le promozioni più interessanti, abbiamo selezionato 20 prodotti, scontati fino al 70%: dai robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs ai frigoriferi Beko e Samsung, passando per le lavatrici e asciugatrici Candy ed LG e molto altro ancora.

Sconti fino al 50% su robot aspirapolvere e scope elettriche

Frigoriferi in promozione fino al -46%

Lavatrici e asciugatrici in sconto fino 50%

Piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina scontati fino al 70%

Elettrodomestici in promozione su eBay fino al 60% per il Black Friday 2022

In occasione del Black Friday 2022, anche su eBay continuano le promozioni imperdibili su piccoli e grandi elettrodomestici. Ecco per voi un ventaglio di sconti davvero vantaggiosi, fino al -60%, su asciugatrici, frigoriferi, ferri da stiro, aspirapolvere e altri dispositivi per la cura della casa, selezionati tra quelli delle migliori marche: Electrolux, Dyson, Candy, Smeg e tante altre.

-60% sull'asciugatrice Smeg DHT93LIT, classe A+++, capacità 9 Kg e funzionamento a pompa di calore;

-53% sull'asciugatrice AEG T7 DBG 843 Serie 7000, classe A++, capacità di carico da 8 Kg;

-52% sul forno da incasso Candy FCS 502 N da 65 litri, classe A, dimensione 59.5 x 56.7;

-49% sulla lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston HIC 3C41 CW a scomparsa totale, 82 cm di altezza e 59.8 di larghezza;

-48% sulla lavatrice Candy EY 12102DE/1-S Easy, con capacità di carico pari a 10 Kg, classe E, profondità 58 cm;

-46% sul frigorifero Indesit LI8 SN1E X combinato, classe F , con sistema "Total No Frost", larghezza di 59.5 cm;

-43% sul ferro da stiro Imetec ZeroCalc PS1 2200 9011 da 2100W, pressione vapore 4.0 bar, con filo e piastra in alluminio;

-41% sull'aspirapolvere senza fili 2in1 Electrolux Well Q7 WQ71-GREEN, con filtraggio a 5 fasi, autopulizia del rullo spazzola e design ergonomico;

-25% sul ventilatore e purificatore d'aria Dyson Pure Cool, con altezza 101,8 cm e copertura di una superficie fino a 94 m²;

-23% sull'aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Absolute, capacità di 0,35 litri, con spazzole per tappezzeria e pavimenti incluse.