Cyber edays 2022: iPhone, iPad e prodotti Apple in offerta su eBay

In occasione dei Cyber edays 2022, i giorni di sconti e promozioni che fino al 4 dicembre coinvolgono diverse categorie merceologiche, su eBay ci sono offerte imperdibili sui prodotti Apple nuovi e ricondizionati, tra cui iPhone, iPad, Mac ed Airpods che possono essere acquistati con sconti fino al 50%. Ecco quali sono le occasioni più interessanti.

I prodotti Apple in sconto su eBay per i Cyber edays

Tra i prodotti che abbiamo selezionato, tutti scontati fino al 50%, troverete il nuovissimo iPhone 14, anche nella versione Pro, il MacBook Air del 2022, l'Apple Watch Series 7 e le Airpods di seconda generazione, anche in questo caso sia nella versione base che in quella Pro. Abbiamo scelto 15 prodotti nuovi oppure ricondizionati in ottime condizioni, così da garantirvi un ulteriore risparmio sul prezzo di listino.

-50% di sconto su Apple iPad Air ricondizionato da 16 GB con schermo da 9,7 pollici

-35% di sconto su Apple Watch Series 7 GPS ricondizionato con cassa in alluminio da 45 mm

-33% di sconto su Apple iPhone 11 Pro ricondizionato da 64 GB con schermo da 5,8 pollici

-33% di sconto su Apple AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica

-30% di sconto su Apple Magic Trackpad 2 con batteria integrata e sensori di pressione

-28% di sconto su Apple iPhone 12 Mini ricondizionato da 64 GB con schermo da 5,4 pollici

-23% di sconto su Apple iMac Retina 2020 da 256 GB con processore Intel Core i3 e schermo da 21,5 pollici

-22% di sconto su Apple MacBook Air 2022 da 256 GB con processore Apple M2 e schermo da 13,6 pollici

-22% di sconto su Apple iPhone 12 Pro ricondizionato da 512 GB con schermo da 6,1 pollici

-22% di sconto su Apple iPhone 13 Pro Max da 256 GB con schermo da 6,7 pollici

-14% di sconto su Apple iPhone 14 da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-12% di sconto su iPhone 13 da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-10% di sconto su iPad Pro da 512 GB con schermo da 12,9 pollici

-10% di sconto su iPhone 14 Pro da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-10% di sconto su Apple AirPods Pro di seconda generazione con custodia di ricarica