Cyber Monday: sconti fino al 50% su dispositivi tech per la pulizia della casa

Oggi, lunedì 28 novembre 2022, si conclude la settimana del Black Friday ma, al tempo stesso, è possibile approfittare delle offerte del Cyber Monday, anche sugli elettrodomestici per la pulizia delle casa.

Pertanto, se avete intenzione di acquistare un dispositivo che vi faciliti la vita casalinga e vi consenta di avere un ambiente sempre pulito e igienizzato, vi consigliamo di acquistare un robot aspirapolvere. Per il Cyber Monday, poi, l'acquisto diventa ancora più conveniente, grazie agli sconti, che raggiungono percentuali fino al 50%.

Di seguito, vi presentiamo le migliori offerte su robot aspirapolvere e lavapavimenti, disponibili su Amazon e non solo. Gli elettrodomestici vengono selezionati tra i brand più celebri e affidabili: Rowenta, Roomba, Ecovacs, Yeedi e Xiaomi.

Offerte Cyber Monday sui dispositivi smart per la pulizia della casa

Ma quali sono i dispositivi per la pulizia della casa da acquistare a prezzi convenienti? Ecco le migliori offerte del Cyber Monday su robot aspirapolvere e lavapavimenti, disponibili su Amazon e non solo, scontati fino al 50%: gli elettrodomestici perfetti per avere pavimenti sempre splendenti e igienizzati.

-30% (-500 €) sui dispositivi per la pulizia smart Roomba i7+ e Braava jet m6: questi due dispositivi sono ideali per pulire e igienizzare le superfici. Infatti, mentre il primo aspira residui di sporco, capelli e peli di animali, il secondo, invece, lava le superfici, anche a secco. Sono compatibili con l'app collegata (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali di Google e Amazon.

-20% (-300 €) sui robot per la pulizia Roomba j7+ & Braava jet m6: perfetti per spolverare e lavare i pavimenti, il robot aspirapolvere è dotato di stazione di ricarica automatica e mappatura. Il dispositivo lavapavimenti, invece, prevede un sistema preciso di erogazione del getto d'acqua. Sono compatibili con Amazon Alexa e l'Assistente Google.

-43% (-300 €) sul robot lavapavimenti iRobot Braava Jet m6: perfetto per avere pavimenti sempre splendenti, questo dispositivo è dotato di Precision Jet Spray, un sistema per sciogliere lo sporco senza danneggiare mobili, tappeti o pareti. In più, consente di scegliere dove e quando pulire. Infine, adatta le diverse modalità di pulizia in base al panno utilizzato.

-23% (-150 €) sul robot per la pulizia Yeedi Mop Station: con una potenza da 2500 Pa, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti aspira briciole e sporco, oltre a igienizzare le superfici in maniera efficace. Prevede due serbatoi separati per l'acqua e garantisce un'autonomia di più di 2 ore. È compatibile con assistenti vocali di Amazon e Google.

-31% (-150 €) sul robot aspirapolvere Yeedi Vac 2 Pro: con una potenza di aspirazione pari a 3000 Pa, questo robot aspirapolvere funge anche da lavapavimenti e ha un sistema di pulizia oscillante. Disattiva la funzione di lavaggio quando rileva un tappeto ed è dotato di tecnologia di elusione ostacoli 3D, utile a rilevare oggetti, animali o persone.

-31% (-110 €) sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi Vac Max: ottimo per moquette, legno e piastrelle e ideale per famiglie con animali domestici, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti ha una potenza pari a 3000 Pa. Grazie alla batteria da 5200 mAh, offre fino a 200 minuti di autonomia.

-37% (-110 €) sul robot aspirapolvere Yeedi Vac Hybrid: ideale per le famiglie con animali domestici in casa, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti cattura peli, capelli, briciole e sporco con una potenza pari a 2500 Pa e un sistema di pulizia a 4 livelli. Permette di personalizzare la sessione di pulizia ed è dotato del "rilevamento moquette".

-50% (-200 €) sul robot aspirapolvere Rowenta RR7267 X-Plorer Serie 40: provvisto di giroscopio e sensori a infrarossi, questo dispositivo per la pulizia consente di coprire anche le zone più nascoste della casa. Funge da aspirapolvere e lavapavimenti e prevede 3 modalità di funzionamento (Auto, Wall Follow e Auto Express). È compatibile con assistenti vocali.

-38% (-500 €) sul robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo: provvisto di stazione di pulizia automatica, questo robot aspirapolvere funge anche da lavapavimenti e prevede due serbatoi separati per l'acqua. È in grado di pulire fino a 360 metri quadri ed è dotato di mappatura e navigazione intelligente.

-38% (-230 €) sul robot aspirapolvere 2 in 1 Ecovacs Deebot N8+: questo elettrodomestico smart è dotato di un serbatoio d'acqua con pompa elettronica inclusa, che permette al dispositivo di lavare e aspirare allo stesso tempo. Prevede 4 modalità di pulizie ed è provvisto di sistema di mappatura e navigazione intelligente.

-37% (-110 €) sul robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: con una potenza di aspirazione da 2.200Pa e una batteria da 2600mAh, questo dispositivo smart è anche in grado di mappare le stanze con precisione, in modo da raggiungere anche gli angoli più nascosti della casa. Prevede 3 modalità di pulizia.