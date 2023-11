Amazon Black Friday 2023: quando inizia, come funziona e cosa comprare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da oggi 17 novembre, su Amazon sono attive le offerte dedicate al Black Friday 2023. Sebbene il venerdì nero sia ufficialmente il 24 novembre, la piattaforma ha deciso, infatti, di dedicare all'evento dieci giorni; l'ultima data utile per approfittare degli sconti è il 27 novembre, giorno del Cyber Monday.

Destreggiarsi tra le offerte disponibili, però, non è sempre facile, bisogna stare attenti a trovare le offerte più convenienti e a non lasciarsi scappare i modelli top di gamma. Per questo, di seguito, vi indichiamo non solo quali sono le categorie merceologiche che più sarebbe conveniente valutare, ma anche alcuni trucchetti per essere sul pezzo e fare dei veri e propri affari.

Quando inizia il Black Friday 2023 di Amazon

Il Black Friday, quest'anno cade il 24 novembre. Su Amazon, però, le offerte sono già attive a partire dalla mezzanotte di oggi, 17 novembre 2023. Gli sconti saranno attivi fino alle 23.59 del 27 novembre, nel giorno del Cyber Monday. Per dieci giorni, quindi, sarà possibile accedere a promozioni importanti che coinvolgono tutte le categorie merceologiche.

Come funziona il Black Friday su Amazon

Se è vero che le offerte del Black Friday sono aperte a tutti, è vero anche essere clienti Prime offre qualche vantaggio; gli abbonati, infatti, avranno l'opportunità di accedere agli sconti con trenta minuti di anticipo rispetto agli utenti standard di Amazon, potendo usufruire di offerte lampo.

Quello che è indispensabile, comunque, è avere un account sulla piattaforma. Se ancora non lo avete, vi basteranno pochi minuti per crearne uno: vi basterà accedere alla home di Amazon e procedere alla registrazione inserendo i vostri dati.

Cosa comprare con il Black Friday su Amazon? Gli sconti più convenienti oltre il 50%

Il primo consiglio da tenere a mente è quello di fare acquisti mirati. Prima di riempire il carrello, fate una lista di ciò che vi occorre e, perché no, dei regali che vorreste fare a Natale, in modo da potervi portare avanti con i doni risparmiando.

Una volta fatto un elenco degli acquisti necessari, date un'occhiata alla categoria merceologica di riferimento, per capire qual è il modello migliore tra i prodotti disponibili. Noi proviamo ad aiutarvi a chiarirvi le idee, indicandovi anche quali sono i prodotti di punta di ciascuna categoria per questo Black Friday 2023.

Smartphone, smart tv e altri dispositivi tecnologici di ultima generazione

Il settore più ricercato quando si parla di sconti è quello dell'elettronica e della tecnologia: smartphone, smartwatch, smart tv, tablet, PC di ultima generazione, ma anche console e videogiochi da gamer e dispositivi per rendere la casa intelligente. I brand da tenere sott'occhio sono certamente Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, HP, Sony e LG, ma non solo.

Dispositivi per la cura della persona

E perché non approfittare degli sconti su rasoi elettrici, rifinitori, epilatori elettrici e a luce pulsata, spazzolini elettrici e tutto ciò che può essere utile per prendersi cura del proprio corpo anche a casa? In tal senso, i brand che vi segnaliamo sono principalmente due: Braun e Oral-B. Ma su Amazon si trova anche tanto altro:

Elettrodomestici per la cucina

Anche acquistare nuovi elettrodomestici per la cucina approfittando del Black Friday di Amazon può essere una mossa intelligente, poiché a prezzo pieno alcuni modelli hanno prezzo non sempre alla portata di tutte le tasche. Ecco quali sono le offerte più vantaggiose di cui approfittare tra planetarie, frullatori, microonde, friggitrici ad aria e tanto altro. Quali sono i marchi a cui affidarsi? Soprattutto Ariete, Candy, Moulinex ed Electrolux.

Elettrodomestici per la pulizia della casa e per prendersi cura del proprio bucato

Allo stesso modo, potrebbe risultare vantaggioso acquistare ad un prezzo ribassato anche elettrodomestici per la pulizia della casa, come scope elettriche, robot aspirapolvere e lavapavimenti o ferri da stiro e stiratrici verticali, soprattutto se a marchio Ariete, Imetec, Roomba o Xiaomi.

Videogiochi, consolle e accessori per gli amanti del gaming

Neanche i gamer rimarranno scontenti! Ecco tutto quello che sarà possibile acquistare in questi giorni di offerte per vivere la propria passione nella maniera più entusiasmante e confortevole possibile, tra videogiochi appassionanti, sedie ergonomiche, monitor di ultima generazione e consolle prestanti.

Il Black Friday non è solo su Amazon: gli altri siti su cui fare shopping a prezzi convenienti

Se è vero che Amazon è la piattaforma online più completa, sempre affidabile anche in fatto di resi e sostituizioni, è anche vero che ci sono tanti altri siti su cui navigare per fare acquisti online e che offrono sconti convenienti in occasione del Black Friday.

Per esempio, per quanto riguarda telefonia, tecnologia ed elettrodomestici, vi consigliamo di confrontare i prezzi di Amazon con quelli di Mediaworld, Euronics e Unieuro. Per quanto riguarda la moda, invece, segnaliamo Zalando, oltre che i siti monomarca del brand che preferite.

Infine, tra le piattaforme generaliste vi segnaliamo anche eBay, su cui, al pari di Amazon, potete acquistare prodotti appartenenti alle più disparate categorie merceologiche.

Come prepararsi al Black Friday 2023 per risparmiare

Per prepararsi in anticipo allo shopping sfrenato del Black Friday 2022, abbiamo pensato a un elenco di consigli che potrà risultare utile non solo per acquistare online in tutta sicurezza, ma anche per riuscire a conquistarsi proprio quel prodotto che puntiamo da tempo.

Innanzitutto sarà opportuno iscriversi alle newsletter dei brand preferiti per conoscere in anteprima tutte le offerte e le promozioni in arrivo. In secondo luogo potrà essere utile salvare un determinato prodotto tra i preferiti o inserirlo già nel carrello in modo che sia a disposizione non appena iniziano gli sconti.Molto importante è dare un occhio ai codici sconto e ai coupon. Per evitare truffe, si potrà fare riferimento alla piattaforma CamelCamelCamel o Keepa, per valutare le oscillazioni di prezzo su un determinato prodotto e verificare la percentuale di sconto reale. In alternativa, coloro che hanno uno smartphone Android possono fare riferimento all'applicazione Price Tracker, che permette di importare direttamente la lista dei desideri di Amazon.