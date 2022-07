Amazon Prime Day 2022: come funziona, quando inizia e le offerte in anteprima da non perdere Manca veramente poco al Prime Day 2022, uno degli eventi più attesi ogni anno. In attesa delle 48 ore di grandi sconti che saranno disponibili su Amazon i prossimi 12 e 13 luglio, sulla piattaforma trovate già alcune significative promozioni. Ecco quali sono.

Amazon Prime Day è l'evento di Amazon dedicato ai clienti Prime per accedere a tantissimi prodotti a prezzi ridotti. I prezzi scontati riguarderanno tutte le categorie merceologiche, dall'elettronica agli accessori per la casa, passando per l'abbigliamento e gli attrezzi per il fitness.

Ma non è tutto. Gli sconti riguarderanno anche i suoi servizi principali, come Audible e Amazon Music.

Di seguito trovate tutte le promozioni già attive e alcuni consigli utili su come approfittarne. In particolare, i primi sconti riguardano Amazon Warehouse, il servizio che comprende i prodotti resi che, dopo essere stati controllati e rigenerati, vengono rimessi in vendita a prezzi vantaggiosi. In questi giorni, a questi prodotti già in offerta sarà applicato un ulteriore 10% di sconto.

Che cos'è esattamente Amazon Warehouse? Si tratta di una sezione dedicata all'usato, in cui potete trovare numerosi prodotti, divisi in base alle condizioni estetiche in cui sono rivenduti. Fate attenzione, quindi, alle diciture come nuovo, ottime condizioni, buone condizioni, condizioni accettabili, che segnalano la presenza di eventuali danni estetici e la loro entità. Ovviamente, maggiore sarà l'entità del danno, maggiore sarà lo sconto applicato sul prodotto.

Cos'è e quando inizia l'Amazon Prime Day 2022

Amazon Prime Day è la due giorni che l'e-commerce dedica ai propri abbonati Prime, dedicando loro sconti esclusivi su una vasta gamma di articoli di tutte le categorie. Quest'anno, il grande evento, atteso da tutti coloro che amano acquistare online, si terrà il 12 e il 13 luglio.

Durante quelle quarantotto ore, la piattaforma metterà a disposizione prodotti apparenti a piccoli e grandi marchi a prezzi particolarmente vantaggiosi: alcune offerte saranno disponibili per tutta la durata dell'evento, mentre altre saranno a tempo. Occhio, quindi, a controllare attentamente la piattaforma.

Ma, attenzione: alcune promozioni sono già in corso, le offerte sono già cominciate: si tratta delle cosiddette offerte lead-up, che riguardano un numero di prodotti più limitato, ma che consentono comunque di fare affari importanti.

Cosa comprare per il Prime Day 2022 di Amazon

Gli sconti del Prime Day riguardano tutte le categorie merceologiche, perdersi nel mare delle offerte è facile. Fate, dunque, mente locale di ciò di cui avete bisogno e concentratevi solo sui prodotti a cui siete davvero interessati.

In attesa dell'evento vero e proprio, potete approfittare del 10% di sconto in più proposto sui prodotti usati venduti ad un prezzo già competitivo su Amazon Warehouse. Oppure, potete dare un'occhiata alle prime offerte inserite nella sezione dedicata al Prime Day, che seppur non complete come quelle che si avranno durante la due giorni, sono già molto vantaggiose.

Ad esempio, se volete migliorare la vostra casa e renderla più smart, Amazon Prime Day è l'occasione giusta per acquistare dispositivi elettronici di ultima generazione a prezzi davvero convenienti: smart tv, assistenti vocali e hubs, smartphone, computer e accessori per pc, ma anche lavatrici, lavastoviglie innovative ed altri elettrodomestici intelligenti.

I prodotti in offerta appartengono sia ai marchi più conosciuti e ricercati – come Samsung, Apple, Oppo e Xiaomi, Hp, Acer, Asus, Rowenta e Moulinex -, che ad imprenditori più piccoli che, seppur meno conosciuti, offrono prodotti di qualità e alto livello tecnologico.

Ma molto competitive sono anche le offerte che riguardano abbigliamento e accessori e quelle che riguardano gli accessori per la casa e gli arredi per il giardino.

Inoltre, i clienti Amazon Prime potranno avvalersi di tante offerte anche su Amazon Fresh, l'e-commerce dedicato alla spesa di generi alimentari, detersivi e prodotti per la cura della casa.

Amazon Prime Day 2022: le promozioni in anteprima

Anche se gli Amazon Prime Day inizieranno soltanto il 12 luglio, per i clienti Prime è possibile accedere a moltissimi articoli già in offerta. Infatti, nei giorni precedenti ai veri e propri Prime Day, Amazon lancia le offerte lead-up, delle piccole occasioni su tantissimi prodotti che preparano all'evento.

La scelta e molto ampia e potreste correre il rischio di perdervi lo sconto che stavate aspettando. Per questo, abbiamo raccolto per voi le offerte più interessanti e tutte le promozioni attive in anteprima divise per categoria.

Elettronica

Ecco quali sono gli sconti dedicati ai dispositivi che rendono una casa più sicura e tecnologica e migliorano l'esperienza di utilizzo di smart tv, smartphone e pc.

Elettrodomestici per la casa e per la cucina

Qualche offerta è già disponibile anche per quanto riguarda gli elettrodomestici. Se ne trovano di recenti e di ultima generazione, in grado di rendere la vostra esperienza ai fornelli più rapida.

Abbigliamento, borse e accessori

Gli sconti del Prime Day riguardano anche vestiti, borse, scarpe e altri accessori che vi consentono di essere sempre alla moda. Eccone alcuni:

Videogiochi e accessori per console

E che ne dite, invece, di approfittare di questi sconti per acquistare accessori per gamer e videogiochi per computer, Ps e Xbox, perfetti per chi vuole ampliare il proprio repertorio e rendere le sessioni di gioco ancora più coinvolgenti.

Bellezza e cura della persona

Con gli sconti di Amazon è più facile prendersi cura di sé e della propria bellezza grazie alle tantissime offerte su cosmetici, creme e prodotti per lo stayling.

Smartphone, smartwatch, tablet e pc portatili

Le offerte su smartphone e smartwatch attiva in questi giorni per i clienti Amazon permette di scoprire nuovi brand e modelli, altamente funzionali e performanti con sconti anche del 50%.

Gli sconti sui servizi Amazon per il Prime Day 2022

Oltre alle offerte su tanti articoli, in occasione degli Amazon Prime Day, i clienti Amazon Prime possono accedere a vantaggi esclusivi e prezzi scontati anche sui servizi offerti dalla piattaforma: la libreria digitale Kindle Unlimited, l'archivio musicale Amazon Music Unlimited, Audible, Prime Video e Prime Gaming.

Kindle Unlimited

Fino al 13 luglio gli utenti Prime potranno usufruire della prova gratuita di Kindle Unlimited per tre mesi, invece dei canonici 30 giorni. In questo tempo, il lettore può accedere alla libreria digitale di Amazon e leggere tutti i titoli a disposizione comodamente, sul proprio smartphone, oppure sul tablet o anche sul pc, in qualsiasi momento della giornata. Una volta trascorso il periodo di prova, si può decidere di iniziare a pagare l'abbonamento a prezzo pieno (9,99€ al mese) oppure disdirlo.

Amazon Music Unlimited

In occasione di questo periodo di offerte speciali dedicate, gli abbonati Prime potranno ascoltare tutta la musica che amano di più su Amazon Music Unlimited usufruendo di un periodo di prova gratuito di 4 mesi, a patto di sottoscrivere l'abbonamento entro il 13 luglio. Potranno accedere a tutti i brani presenti in archivio anche da offline e passare da una canzone a un'altra senza limiti.

Amazon Audible

Una grande occasione è riservata anche agli appassionati di audiolibri. Fino al 17 luglio, infatti, i clienti Amazon Prime potranno attivare l'abbonamento ad Audible a 2,95 € al mese per sei mesi, invece di 9,99€. Una riduzione consistente che permette di accedere a un archivio di migliaia di libri, oltre che a podcast e serie audio di autrici e autori italiani e stranieri. Con la funzione offline, tutti i contenuti possono essere ascoltati anche in assenza di linea internet.

Prime Gaming

Fino al 13 luglio, i clienti Prime potranno accedere a Prime Gaming e scaricare gratuitamente oltre 30 giochi che, una volta salvati in libreria, potranno essere riaperti e sfruttati in qualsiasi momento. Alcuni di questi sono già attualmente disponibili al download gratuito. Tra i vari giochi ci sono titoli di grande successo come Mass Effect Legendary Edition, 10 Second Ninja X, Fatal Fury Special, Rain World, Need for Speed Heat. Se siete amanti del gaming, questa è un'occasione da non lasciarsi scappare.

Prime Video Channels

Tutti gli appassionati di programmi streaming e serie tv con abbonamento Prime potranno usufruire di un prezzo scontato per iscriversi ai canali tematici di Prime Video. Ogni canale tematico avrà un costo promozionale di o,99 € a canale per il primo mese. L'iscrizione dovrà avvenire entro il 13 luglio.

Amazon Fresh

Amazon Fresh è lo spazio che Amazon dedica alla spesa e alla cura della casa. Dagli alimentari ai detersivi, tutto quello che serve nella vita di tutti i giorni può essere comprato e ricevuto in pochissimo tempo e a prezzi competitivi. In questo periodo di offerte, però, è possibile per tutti i clienti Prime di ottenere un ulteriore sconto di 5€ sull'acquisto di almeno 5 prodotti tra quelli aderenti all'iniziativa. Questa offerta scadrà il 13 luglio, insieme agli Amazon Prime Day.

Come usufruire degli sconti del Prime Day 2022

Per poter usufruire degli sconti del Prime Day è necessario essere clienti Prime. Tutto quello che dovete fare è iscrivervi e abbonarvi ad Amazon Prime.

Se non siete convinti di voler sottoscrivere un abbonamento, tranquilli: sappiate che il primo mese è gratuito, mentre i successivi hanno un costo mensile di 3,99 € oppure 36 € l'anno, con un risparmio del 25%. Gli studenti universitari potranno accedere ad un ulteriore sconto, che permetterà loro di pagare Prime solo 18 euro all'anno.

Iscriversi è molto semplice. Il primo passo da compiere a collegarsi al sito di Amazon e creare un account utente, qualora non ne abbiate già uno. Per farlo avrete bisogno di un indirizzo e-mail valido. Successivamente, basterà cliccare su "Iscriviti ad Amazon Prime" e seguire le istruzioni.

Anche se il primo mese è gratuito, sarà comunque necessario inserire i dati di una carta di credito attiva, che diventerà il metodo di pagamento predefinito per tutti gli ordini futuri e la carta su cui verrà accreditato il costo dell'abbonamento nei mesi successivi, qualora non venga annullato prima.