Videogiochi e console in promozione per l’Amazon Prime Day 2023 In occasione dell’Amazon Prime Day 2023, ti presentiamo le promozioni da non perdere su videogiochi e console compatibili con PS4, PS5, Nintendo Switch e pc, scontati fino al -55% solo per oggi, mercoledì 12 luglio.

Continuano le promozioni su Amazon per il Prime Day 2023, che terminerà alla mezzanotte di oggi, mercoledì 12 luglio 2023. Tra le numerose offerte in corso, puoi approfittare anche di quelle relative a videogiochi e console, disponibili a prezzi più che vantaggiosi.

Se sei un appassionato di gaming, infatti, troverai una selezione di videogames compatibili con PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox e pc, oltre a console e accessori, scontati fino al 55% per gli iscritti ad Amazon Prime.

Forspoken, Darksider III, Captain Tsubasa e Uncharted sono solo alcuni dei titoli in offerta: ecco le occasioni da non perdere, perfette per arricchire la tua collezione di videogames e vivere nuove esperienze di gioco.

Videogiochi, console e accessori gaming in promozione fino al 55% per l'Amazon Prime Day 2023

Ma quali sono gli articoli gaming in promozione per l'Amazon Prime Day 2023? Di seguito, troverai proposte interessanti, con percentuali di risparmio che raggiungono il -55%, su videogiochi, console e accessori, compatibili con PlayStation 4 e 5, Xbox, Nintendo e computer.

1. Forspoken per PS 5

In sconto al 55% potrai trovare il videogioco Forspoken, disponibile a metà prezzo per l'Amazon Prime Day 2023 e compatibile con PlayStation 5. Grazie a questo videogame, potrai vivere un'esperienza di gioco unica e personalizzata, esplorare un open world selvaggio e crudele e affrontare le peripezie di un'eroina coraggiosa in una terra sconosciuta: Athia.

2. Sonic Frontiers per Nintendo Switch

Disponibile anche per PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox, il videogame Sonic Frontiers è in sconto al -50% per l'Amazon Prime Day. Avventuroso ed entusiasmante, ti trasporterà nel mondo di Sonic, invaso da un'orda spietata di robot, nemici mai visti e titani minacciosi, tra schivate, parate, contromosse, combo e la nuova abilità Cyber loop.

3. Darksiders 3 per PC

Per immergerti in un mondo dinamico e ricco di sfide, ti proponiamo Darksiders 3 per PC, disponibile anche per altre console, scontato su Amazon per il Prime Day 2023. Giocherai nei panni di Furia, una maga misteriosa a cui è affidato il compito di riportare l'equilibrio tra le forze del male e quelle del bene.

4. Uncharted: l'eredità dei ladri per PlayStation 5

Provvista di grafica e prestazioni migliorate, la nuova raccolta di videogames Uncharted per PS5 è in offerta in occasione dell'Amazon Prime Day. Grazie a questo gioco, potrai immedesimarti in Nathan Drake e Chloe Frazer e vivere le loro peripezie in giro per il mondo, alla ricerca di antiche reliquie e civiltà perdute.

5. Raccolta di videogiochi Disney: Il libro della giungla, Aladdin e Il re Leone per PS4

Per gli appassionati dell'universo Disney, ti proponiamo in promozione su Amazon la raccolta di videogames Disney per PS4, che include Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Tutti i giochi hanno grafica migliorata e opzioni di filtro personalizzate, oltre all'opzione "rewind", che ti consentirà di tornare indietro e riprovare i livelli con difficoltà più elevate.

6. Horizon: Forbidden West per PS4

Compatibile con PS4 e scontato al -33% per il Prime Day 2023, troverai il videogioco Horizon: Forbidden West. Grazie a quest'ultimo, potrai esplorare l'Ovest Proibito e avventurarti in lande sconosciute insieme ad Aloy, tra animali robotici e pericoli incombenti.

7. Hogwarts Legacy per PS5

Se ti piacciono i mondi magici e le sfide, ti innamorerai delle atmosfere, della grafica e delle dinamiche del videogame Hogwarts Legacy per PS5, in sconto per il Prime Day 2023. Vivrai un'avventura unica nei panni di uno studente della scuola di magia più famosa del grande schermo, scriverai la tua storia e scoprirai segreti nascosti.

8. Captain Tsubasa: Rise of New Champions per Nintendo Switch

Se sei appassionato di calcio, conoscerai sicuramente Captain Tsubasa: Rise of New Champions, compatibile con Nintendo Switch e scontato in occasione del Prime Day 2023. Grazie a questo videogioco, potrai compiere azioni spettacolari sia in difesa sia in attacco, il tutto corredato da effetti realistici e una grafica fumettistica.

9. Console Playstation 5 Standard con videogame Final Fantasy XVI

Se sei in cerca di un regalo da fare a te stesso o a un appassionato di gaming, è il momento di approfittare della promozione Prime Day sulla console PlayStation 5, dotata di controller wireless dualsense. Include anche il videogioco Final Fantasy XVI, per provare sin da subito un'esperienza di gioco senza pari.

10. Cuffie da gaming HyperX Cloud II

Ideali per sperimentare una sessione di gaming immersiva, le cuffie HyperX Cloud II sono in offerta in occasione del Prime Day 2023. Sono caratterizzate da un design a coppa chiusa per la cancellazione passiva del rumore e realizzate in 100% memory foam su fascia e cuscini in finta pelle. Le cuffie sono compatibili con PC e Mac tramite USB, ma anche con PS4/PS5, Xbox, mobile mediante cavo jack.