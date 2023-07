Gli smartphone delle migliori marche in sconto su Amazon per il Prime Day 2023 In occasione dell’Amazon Prime Day 2023, ti presentiamo le offerte più vantaggiose sugli smartphone: modelli di marche note e affidabili come Samsung, Google, Xiaomi, Blackview, Apple e tante altre, scontate fino al 55%.

Martedì 11 e mercoledì 12 luglio, in occasione del Prime Day 2023, Amazon propone offerte e sconti imperdibili su tantissimi prodotti, inclusi smartphone delle migliori marche: modelli performanti e di ultima generazione, disponibili a prezzi vantaggiosi.

Se hai intenzione di sostituire il tuo cellulare o di acquistarne uno nuovo da regalare, potresti approfittare proprio delle promozioni in corso, adatte a tutte le esigenze e i budget.

Di seguito, troverai un'ampia selezione delle offerte da non perdere su dispositivi dei brand di telefonia ed elettronica più noti: Samsung, Google, Xiaomi, Blackview, Apple e molti altri, in sconto fino al 55%.

Le promozioni imperdibili sugli smartphone per l’Amazon Prime Day 2023

Ma quali sono le offerte Amazon Prime da non lasciarsi sfuggire sugli smartphone l'11 e il 12 luglio 2023?

Ecco le occasioni più vantaggiose su modelli come lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, l'iPhone 13, il Samsung Galaxy A54 5G e tantissimi altri, venduti a prezzi convenienti, con percentuali di sconto fino al 55%.

Blackview A52

Disponibile nei colori grigio e blu, lo smartphone Blackview A52 è scontato al 55% e diventa un'occasione da non perdere per acquistare un cellulare nuovo, ideale sia per l'uso quotidiano che per il lavoro. È dotato di RAM da 2 GB (espandibile a 3 GB), memoria esterna da 32 GB e processore veloce di tipo octa-core. Monta uno schermo HD da 6,52 pollici e raggiunge una risoluzione pari a 720×1600 pixels. La fotocamera è da 13 MP.

Samsung Galaxy A14

Dotato di tripla fotocamera, il Samsung Galaxy A14 è perfetto per scattare foto nitide e in alta risoluzione grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Viene venduto a un prezzo scontato fino al 36% in occasione del Prime Day 2023. Monta il processore Octa-core di Galaxy A14, che assicura prestazioni elevate e velocità di risposta.

DOOGEE X95

Provvisto di un display HD+ a goccia da 6,52 pollici con un rapporto schermo-corpo superiore al 90%, il Dodge X95 è in offerta su Amazon al -35%. Il prezzo vantaggioso, però, non incide sulle elevate prestazioni del dispositivo, che è provvisto di una memoria espandibile fino a 256 GB. Monta un sistema a tripla fotocamera da da 13MP, 2MP e 2MP.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Tra i cellulari di fascia medio-alta, ti proponiamo lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, in sconto al 32%. Questo smartphone offre una notevole esperienza fotografica, grazie a una configurazione a tripla fotocamera posteriore, con fotocamera principale da 108 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Monta un display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Android OSCAL C30

Disponibile a un prezzo più che conveniente, l'Oscal C30 offre prestazioni veloci ed efficienti grazie al processore Helio P35 Octa-Core e alla RAM di 4GB (espandibile fino a 3 GB). È caratterizzato da uno schermo da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 720 x 1600 pixels. Monta una batteria da 5080 mAh, in grado di durare a lungo e di assicurare 27 giorni in standby, 23 ore di musica e 8 ore di video con altoparlanti interni.

Google Pixel 7 5G

Caratterizzato da un display nitido, in grado di restituire colori luminosi e immagini definite, il Google Pixel 7 è uno smartphone di ultima generazione, veloce e performante. A ogni aggiornamento, infatti, si arricchisce di nuove funzionalità. In più, monta una batteria che dura fino a 24 ore in modalità standard e fino a 72 ore con risparmio energetico attivato.

Samsung Galaxy M33 5G

Provvisto di processore Octa Core Exynos 1280 e 6GB di RAM, lo smartphone Samsung Galaxy M33 5G è potente e performante. Ha un notevole sistema di archiviazione, 128 GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto per una scheda microSD fino a 1 TB.

Blackview BV9300

Perfetto per archiviare non solo foto e video, ma anche file e documenti, il Blackview BV9300 è dotato di una RAM fissa da 12GB e quella virtuale aggiuntiva da 9 GB, oltre a una ROM di 256 GB espandibile fino a 1 T. Monta una batteria duratura da 15080 mAh e possiede uno schermo da 6,7 pollici FHD+, con risoluzione 1080×2388 pixels e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

Apple iPhone 13

Non ha bisogno di presentazioni l'Apple iPhone 13, lo smartphone prodotto dalla casa di Cupertino e venduto su Amazon con uno sconto di 150 €. Perfetto per scattare foto e girare video, è caratterizzato da un sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con stili fotografici, smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Grazie al chip A15 Bionic, infine, assicura prestazioni veloci ed efficienti.

Samsung Galaxy A54 5G

Tra i cellulari più potenti di fascia medio-alta, il Samsung Galaxy A54 5G è in sconto in occasione dell'Amazon Prime Day 2023. Disponibile in 4 colorazioni, possiede un display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici e un sistema multicamera, con fotocamera principale da 50 MP. Monta un processore ultra veloce di tipo Octa-core e assicura un'elevata velocità di condivisione grazie alla tecnologia 5G.