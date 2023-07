È iniziato l’Amazon Prime Day 2023: le 100+ migliori offerte di oggi 11 luglio L’Amazon Prime Day 2023 è ufficialmente iniziato! A partire dalle ore 00.00 di oggi 11 luglio e fino alle 23.59 di domani, 12 luglio, per gli abbonati al servizio Prime saranno disponibili numerose offerte che coinvolgono tutte le categorie merceologiche: dagli smartphone – Apple e non – agli elettrodomestici, ecco una raccolta delle offerte da non perdere e dei prodotti disponibili a prezzi ribassati.

Il Prime Day di Amazon è ufficialmente iniziato. A partire dalla mezzanotte di oggi 11 luglio il Prime Day 2023 prende il via la due giorni dedicata alle offerte riservate ai clienti Prime di Amazon, che terminerà alle 23.59 del 12 luglio. Coloro che sono abbonati al servizio potranno acquistare numerosi prodotti a prezzi davvero convenienti: dagli smartphone a tutti i prodotti a marchio Apple, passando per gli elettrodomestici, gli accessori, i dispositivi tech e vestiti e accessori alla moda, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Se, per esempio, vuoi rendere smart la tua casa, potrebbe interessarti l'Echo Pop venduto con la lampadina intelligente Philips, oppure l'Echo Show 10. Oppure potrebbe interessarti qualche dispositivo a marchio Apple, come le AirPods.

Se ancora non sei abbonato al servizio Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita, che ha la durata di un mese e ti permette di capire se può o meno esserti utile. Allo scadere della prova gratuita, il servizio avrà un costo di 49,50 euro all'anno o di 4,90 euro al mese.

Di seguito trovi le offerte più convenienti di cui approfittare in questi giorni, quelle da non perdere assolutamente e che trovi raccolte nella pagina dedicata al Prime Day su Amazon.

I 20 prodotti più scontati in occasione del prime day 2023

Hai bisogno di un nuovo smartphone, vuoi acquistare l'ultimo iphone o hai bisogno di un elettrodomestico per la cucina nuova o di un silk-épil di ultima generazione? Ecco quali sono le offerte più vantaggiose per questo Prime Day 2023.

1. Echo Pop con lampadina intelligente Philips

L'altoparlante Echo Pop è venduto in confezione con lampadina intelligente Philips. Il dispositivo è disponibile in color lavanda, mentre quella Philips è una lampadina Hue White LED Smart. Una volta collegato l'altoparlante, gli si potrà comandare di accendere e spegnere la lampadina senza dover toccare l'interruttore.

Acquista Echo Pop con lampadina intelligente Philips al 68% di sconto!

2. Altoparlante Echo Dot di quinta generazione

L'altoparlante Echo Dot di quinta generazione si collega a smartphone, smart tv e altri dispositivi grazie al bluetooth. I suoni che rimanda sono nitidi, ricchi di dettagli. Se ne possono posizionare diversi in diverse stanze, per diffondere la stessa musica in ogni ambiente.

Acquista l'altoparlante Echo Dot di quinta generazione al 49% di sconto!

3. Smart tv LG 55QNED816QA

Lo smart tv LG 55QNED816QA è perfetto da posizionare in salotto. Ha uno schermo da 55 pollici ed è ultra sottile, quindi può essere inserito anche in un mobile a incasso. Dispone di processore α7 Gen 5, e tecnologia AI Picture & Sound Pro che garantiscono velocità e qualità dei colori e delle immagini. Grazie alla connessione internet, è possibile usufruire anche di Google Assistant e Alexa, già integrati.

Acquista lo smart tv LG 55QNED816QA al 44% di sconto!

4. Friggitrice ad Aigostar Hayden 30PYC

La friggitrice ad aria Aigostar Hayden 30PYC ha una potenza di 1500 watt e una capacità di 3,5 litri; è possibile scegliere tra 6 modalità di cottura e regolare il timer e la temperatura a proprio piacimento. Se rimane acceso più del dovuto, entrerà automaticamente in azione lo spegnimento automatico, per evitare incidenti domestici.

Acquista la friggitrice ad aria Aigostar Hayden 30PYC al 43% di sconto!

5. Smart tv Samsung Crystal UHD UE43BU8570UXZT

Lo smart tv Samsung Crystal UHD UE43BU8570UXZT è un modello con schermo da 46 pollici perfetto per un soggiorno molto grande e ideale per vivere un'esperienza di visione come se si fosse al cinema. Si collega ad internet e a ha già integrati i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. La pedana posta sotto la base permette di poggiarlo su una superficie in maniera sicura. Il sistema Dynamic Crystal Color rimanda colori brillanti e nitidi.

Acquista lo smart tv Samsung Crystal UHD UE43BU8570UXZT al 41% di sconto!

6. Micro SD Samsung 512GB PRO Plus

La micro SD Samsung 512GB PRO Plus è venduta in confezione con l'adattatore per pc. Garantisce ottime prestazioni, perché acquisisce e rimanda dati in pochi minuti ed è ideale sia per chi ne ha bisogno per motivi di lavoro sia per chi è appassionato di gaming. Se necessario, è disposinibile anche con diverse capacità di memoria.

Acquista la micro SD Samsung 512GB PRO Plus al 39% di sconto!

7. Tritatutto Russell Hobbs

Il tritatutto di Russel Hobbs è apprezzato perché prestante, ma di dimensioni compatte, può essere lasciato a vista senza che occupi troppo spazio. La lama multiuso in acciaio è compatibile anche con alimenti non proprio morbidi e permette sia di tritare che di frullare il contenuto del contenitore, che ha una capienza di 500 ml ed è lavabile in lavastoviglie.

Acquista il tritatutto di Russel Hobbs al 39% di sconto!

8. Mouse da gaming Logitech G305

Il mouse Logitech G305 è pensato per i gamer. Si tratta di un modello wireless con sensore 12K HERO, 12.000 DPI e 6 pulsanti programmabili; la batteria con 250 ore di autonomia assicura grandi prestazioni, così come la memoria integrata. Inoltre, è sottile e leggero, perché progettato per essere ergonomico.

Acquista il mouse da gaming Logitech G305 al 37% di sconto!

9. Braun Silk-épil 9

Il Braun Silk-épil 9 è ideale per prendersi cura del proprio corpo a casa ed essere sempre in ordine. La testina è realizzata con 40 pinzette con tecnologia MicroGrip, che riescono ad estirpare il pelo a partire dalla radice. Inoltre, la luce Smartlight presente sull’impugnatura dell’epilatore rivela anche i peli più piccoli e sottili, per consentire un’epilazione accurata.

Acquista il Braun Silk-épil 9 al 32% di sconto!

10. Echo Show 10

L'Echo Show 10 è l'altoparlante intelligente di Amazon realizzato nella versione con videocamera integrata. Questo modello consente di leggere testi e informazioni e di avviare videochiamata con altri che possiedono lo stesso dispositivo. Inoltre, anche la parte audio presenta delle migliorie rispetto ai modelli precedenti.

Acquista l'Echo Show 10 al 30% di sconto!

11. Impastatrice planetaria Electrolux E5Km1-4Swb

L'impastatrice planetaria Electrolux E5Km1-4Swb è un elettrodomestico professionale molto potente e con un contenitore capiente, ideale per preparare grandi quantità di impasti e composti insieme. Dispone di 6 velocità d'azione, da regolare in base alla preparazione a cui ci si approccia.

Acquista l'impastatrice planetaria Electrolux E5Km1-4Swb al 30% di sconto!

12. Kindle Paperwhite

L'e-reader Kindle Paperwhite è perfetto per chi vuole leggere ovunque senza appesantirsi portando con sé dei libri cartacei. Ha uno schermo da 6,8 pollici e la luce è regolabile. La versione disponibile in sconto non è provvista di pubblicità, quindi permette una lettura senza alcuna interruzione.

Acquista il Kindle Paperwhite al 26% di sconto!

13. Apple AirPods di seconda generazione

Gli amanti della tecnologia vorranno approfittare dello sconto su uno dei prodotti più apprezzati in casa Apple: le AirPods, auricolari di seconda generazione senza fili e con custodia di ricarica compatibile con un comune cavo della casa madre. Si accendono automaticamente, una volta indossate e si collegano al dispositivo Apple associato più vicino in pochi secondi.

Acquista le Apple AirPods di seconda generazione al 25% di sconto!

14. Tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy

La tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy è dotata di tasti retroilluminati e tasti personalizzabili, che la rendono oltre che prestante e ben funzionante, bella a vedersi; è realizzata con materiale impermeabile, che ne garantisce una lunga durata. Ideale da utilizzare durante i giochi, perché permette di premere più comandi contemporaneamente.

Acquista la tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy al 25% di sconto!

15. Forno a microonde Candy Moderna

Il forno a microonde Candy Moderna ha una capacità di 25 litri e una potenza di 900 watt; include la funzione grill e il programma di autoclean, particolarmente apprezzati. Inoltre, sono disponibili numerose ricette pre impostate tra cui scegliere e delle quali non doversi preoccupare.

Acquista il forno a microonde Candy Moderna al 25% di sconto!

16. Smartphone Xiaomi 13 Lite

Lo smartphone Xiaomi 13 Lite è tra i migliori in commercio del momento. Dispone di 128 + 8 giga di memoria e garantisce velocità e prestazioni elevate; è dotato di una tripla fotocamera da 50MP la fotocamera principale è realizzata con il sensore IMX766, che garantisce scatti particolarmente luminosi e nitidi.

Acquista lo smartphone Xiaomi 13 Lite al 22% di sconto!

17. Apple AirPods di terza generazione

Le AirPods di terza generazione di Apple sono ancora più tecnologiche di quelle delle generazioni precedenti: sono dotate, infatti, di una speciale tecnologia che permette di intercettare l'inclinazione della testa e rimandare la musica in base ad essa, in modo da permettere di avere il massimo in qualsiasi posizione e durante qualsiasi movimento. Grazie alla custodia ricaricabile, permettono fino a 30 ore di ascolto consecutive.

Acquista le Apple AirPods di terza generazione al 20% di sconto!

18. Piastra per capelli Ghd Gold Styler

La piastra per capelli Ghd Gold Styler per mette di acconciare la propria chioma senza rischiare di bruciare punte e radici e di danneggiare il cuoio capelluto. Grazie alla tecnologia Dual-Zone che si concretizza in due sensori di calore, posti ciascuno in una lamella, la temperatura di styling si manterrà in maniera costante sui 185°C.

Acquista la piastra per capelli Ghd Gold Styler al 20% di sconto!

19. Apple Magic Mouse

L'Apple Magic Mouse è compatibile sia con Mac che con iPad; si connette ai dispositivi in modalità wireless e può essere ricaricato collegandolo al dispositivo principale tramite cavo. Lo si trova disponibile in due versioni di colore: bianco e nero. La superficie multi-touch permette di dare qualsiasi imput molto velocemente, ricevendo immediata risposta.

Acquista l'Apple Magic Mouse al 19% di sconto!

20. Apple MacBook Pro 2021

L'Apple MacBook Pro del 2021 è un computer portatile tra i top del momento. Ha uno schermo da 14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core. Dispone di 16 giga di RAM e 512 giga di SSD- Il display Liquid Retina XDR permette di godere di una resa video e foto quasi reale, di alto livello. Nonostante le aspettative, è anche molto leggero.

Acquista l'Apple MacBook Pro del 2021 al 13% di sconto!

Le migliori offerte di oggi 11 luglio 2023 per il prime day di Amazon

Quelli che avete appena visto sono i prodotti più vantaggiosi, quelli da non lasciarsi assolutamente scappare in questa due giorni di sconti, ma non sono gli unici presenti sul sito: trovate in sconto infatti anche giocattoli per bambini, vestiti e accessori all'ultima moda, videogiochi e consolle.

Smartphone

Ecco altre alternative di smartphone in sconto:

Abiti e accessori all'ultima moda

Per chi è amante della moda, ecco di cosa approfittare:

Dispositivi per l'igiene orale

Prendersi cura della propria igiene orale è importante. Ecco cosa acquistare in sconto:

Giochi e accessori utili per bambini

L'Amazon Prime Day è dedicato anche ai bambini. Ecco cosa acquistare per loro:

Dispositivi elettronici e tecnologici

A proposito dell'avere una casa tecnologica, di seguito trovi ulteriori dispositivi a prezzi ribassati:

Tablet

Se hai bisogno di un tablet, potresti valutare l'acquisto di uno tra questi:

Dispositivi per la cura della persona

Epilatori, rasoi elettrici e altri dispositivi utili a prendersi cura di sé ad un prezzo davvero conveniente:

Smart tv

Se vuoi acquistare una nuova smart tv, questo potrebbe essere il momento giusto:

Pc portatili

Se invece hai bisogno di un pc portatile, potresti scegliere tra questi:

Dispositivi Amazon

Ecco quali sono i dispositivi a marchio Amazon che puoi trovare in sconto oggi:

Iphone e altri dispositivi Apple

Gli amanti del marchio Apple non potranno resistere a questi sconti:

Videogiochi e consolle

Ecco cosa apprezzeranno, invece, gli amanti del gaming: