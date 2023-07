Notebook e tablet, 15 modelli in promozione per l’Amazon Prime Day 2023 Per la maratona di saldi dell’Amazon Prime Day 2023 ci sono tantissimi notebook e tablet in offerta con sconti fino al 34%. Ti offriamo una selezione dei 15 prodotti più convenienti per qualità-prezzo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come accade ogni anno, il più grande ed il più affidabile e-commerce per la vendita di prodotti online apre una ricca e frenetica maratona di saldi su tantissimi articoli e lo fa quest’anno con la nuova edizione dell’Amazon Prime Day 2023. Per chi non lo sapesse, l’evento di shopping organizzato da Amazon è valido solamente per gli utenti iscritti al servizio di Amazon Prime, che fornisce un servizio di consegne gratuite su prodotti selezionati, e la durata delle offerte iniziano a partire dalle ore 00.01 dell’11 luglio 2023 fino alle 23:59 del 12 luglio 2023.

Tra le moltissime categorie di prodotti in offerta e scontati, una particolare attenzione va senza dubbio posta a quella dei notebook e dei tablet. Nonostante ci siano innumerevoli alternative valide, è importante valutare le caratteristiche tecniche di ogni prodotto per scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze. Una maggiore risoluzione consente una migliore visualizzazione dei contenuti multimediali e l'elevata potenza di calcolo dei processori e delle schede grafiche di fascia alta consentono l'utilizzo di programmi più pesanti e videogiochi graficamente più esigenti.

Le occasioni su notebook e tablet da non lasciarsi scappare per il Prime Day 2023

Non tutti i dispositivi sono uguali ed è fondamentale saper scegliere quello perfetto per assicurarti una maggiore produttività ed affidabilità. Per semplificare la ricerca degli articoli da non perdere abbiamo selezionato una lista di 15 prodotti di notebook e tablet del Prime Day di Amazon del 2023 per lavorare, studiare e giocare.

1. Notebook HP – PC 15s-fq2014sl

La produttività a lavoro è imprescindibile da un ottimo notebook che deve essere potente e sicuro. Il portatile HP 15s-fq2014sl ha tutto quello che serve ad uno studente o ad un lavoratore per le proprie attività quotidiane. Il sistema operativo installato è Windows 11 ed è il più recente e sicuro realizzato da Microsoft. L’elevata potenza del laptop è assicurata da un processore intel di undicesima generazione i3-115G4 con scheda grafica integrata Intel UHD che supporta il 4K ed intense sessioni di lavoro. Lo schermo ha una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel ed una dimensione di 15,6” per una visualizzazione chiara e nitida. La memoria RAM da 8 GB DDR4 consente una gestione ottimale di più applicazioni contemporaneamente. La batteria ha una lunga durata di 9 ore e 30 minuti per lavorare ininterrottamente e la ricarica rapida assicura un recupero del 50% di autonomia in soli 45 minuti.

2. Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

Anche il notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 offre buone prestazioni per attività di ufficio e di studio avendo a sua disposizione una scheda tecnica ottimale per la produttività. Il display ha una risoluzione in Full HD da 1920×1080 pixel e possiede una webcam in HD per effettuare delle videochiamate ad alta qualità per le riunioni di lavoro. La memoria di archiviazione SSD da 256 GB consente di immagazzinare e gestire tutti i file e programmi in maniera immediata. La CPU di intel core i3-115G4 raggiunge una velocità di 4,1 GHz con la tecnologia Intel Turbo Boost, che assicura alta potenza ed efficienza. Con il peso di 1,6 Kg il portatile di Lenovo risulta compatto e leggero da trasportare per dei viaggi o dei cambiamenti di postazioni.

3. Notebook HP – PC Pavilion 15-eh1001sl

Questo notebook in offerta ha un notevole comparto tecnico in grado di garantire prestazioni ottimali qualsiasi sia il carico di lavoro da sostenere. L'HP Pavilion 15-eh1001sl possiede tantissimi punti di forza tra cui il processore AMD Ryzen 7 5700U che raggiunge fino ai 4.3 GHz di clock per singolo core. La memoria RAM da 16 GB consente di gestire simultaneamente tantissimi processi, senza rischiare di subire dei rallentamenti durante l'utilizzo del portatile. La memoria di archiviazione è molto capiente ed estremamente veloce con 1 TB di SSD. Il monitor del computer ha una grandezza di 15,6″ con una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel. Il sistema operativo installato è Windows 11 Home, su cui potrai installare in totale sicurezza tutti i programmi essenziali senza problemi di compatibilità.

4. Notebook HP – Gaming Victus 15-fa0036sl

Per i videogiocatori le proposte dell'Amazon Prime Day 2023 mettono a disposizione dei notebook da gaming come l'HP Gaming Victus 15-fa0036sl per giocare in Full HD ai titoli più recenti. La potenza del laptop è definita da una combinazione ideale tra il processore di fascia alta Intel Core i5 12450H e la scheda video dedicata RTX 3050 da 4GB. La risoluzione del display è di 1920×1080 pixel ed ha il supporto alla frequenza di aggiornamento di 144Hz per lo scorrimento di immagini ed una navigazione più fluida che offre un vantaggio competitivo ai gamers più appassionati. Il sistema operativo installato è Windows 11 Home, ottimizzato per il supporto ai videogiochi, allo streaming, alla microsoft suite e al video editing.

5. Notebook ASUS Vivobook 16X M1603QA

Un'alternativa affidabile ed efficiente per le attività lavorative di editing e di gestione dei documenti è quella proposta dall'ASUS Vivobook 16X M1603QA. Una lista di caratteristiche tecniche ideale per i lavoratori e gli studenti che comprende un potente abbinamento della CPU AMD Ryzen 5 5600H con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD in cui archiviare tutti i documenti ed installare i programmi necessari alle attività d'ufficio. Lo schermo ha un'ampia visuale dei contenuti con 16″ di diagonale ed una risoluzione in Full HD di 1920×1200 pixel. La batteria assicura una lunga durata sotto alti carichi di stress di produzione o di intrattenimento dello streaming e di navigazione su internet.

6. Notebook Microsoft Surface Pro 9

Il dispositivo ideale per gestire le Microsoft Suites in offerta al Prime Day di Amazon del 2023 è il notebook Microsoft Surface Pro 9. Il portatile è estremamente leggero e comodo per le trasferte, avendo un peso di 900g e una lunga durata della batteria che assicura fino a 15,5 ore di autonomia. La scheda tecnica è superlativa e propone un'ottima combinazione di calcolo con il processore Intel i5 di 12a generazione e 8 GB di RAM per la gestione multitasking di più applicazioni in contemporanea. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe supera nettamente le prestazioni delle GPU integrate delle precedenti generazioni su streaming e videogiochi. Il display è molto minimale ed ha una dimensione di 13 pollici ed una memoria SSD di 256 GB per i file da archiviare.

7. Tablet Apple 2022 iPad 10,9″

Anche i prodotti di Apple sono in sconto per un periodo limitato su Amazon, come l'iPad 2022 con il display da 10,9″ Liquid Retina. Il tablet è un'ottima scelta per chi desidera avere sempre con sé un dispositivo flessibile e adatto a qualsiasi situazione di lavoro o di studio. Quello proposta da Apple non rinuncia alle alte prestazioni ed offre la notevole velocità e potenza del Chip A14 Bionic e della GPU 4-core. La connettività ultra veloce del Wi-Fi 6 ti permette di navigare su internet e restare collegato col mondo senza alcun problema di caricamento. Infine, possiede una fotocamera posteriore e una frontale da 12 MP con inquadratura automatica e l'ultra grandangolo.

8. Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Questo tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il modello più grande della serie ed è pensato per i professionisti dell'editing e della grafica. Il dispositivo è ideale per prendere appunti, attraverso l'utilizzo della leggera e comoda S Pen, e offre un'ampia visualizzazione del display da 14,6″ con risoluzione da 2960×1848 pixel. Il sistema operativo installato è Android 12 su cui potrai installare in totale sicurezza e senza alcun problema di compatibilità tutte le applicazione del Play Store. Il tablet è estremamente leggero con soli 728g ed è perfetto da trasportare per viaggi di lavoro. Lo spazio di archiviazione su cui installare app e archiviare i file dispone di 256 GB e la memoria RAM da 12 GB consente un'intensa attività produttiva.

9. Notebook MSI Katana 17 B12VGK-251IT

Esistono pochissime alternative in grado di eguagliare le performance del notebook da gaming MSI Katana 17 B12VGK-251IT, che dispone di un display da 17,3″ con una risoluzione Full HD ed una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per una migliore fluidità visiva. L'eccezionali prestazioni del computer sono il risultato della perfetta simbiosi elaborativa del processore di fascia alta Intel Core i7-12650H e della scheda grafica dedicata RTX 4070 da 8GB GDDR6 per avviare gli ultimi titoli con impostazioni grafiche elevate. La memoria RAM è di 16 GB DDR5 ed è in grado di ottimizzare e gestire efficacemente con la CPU grandi carichi di lavoro.

10. Tablet Lenovo Tab M10 Plus

Una scelta alternativa al notebook per semplici attività di navigazione, di lettura ed per l'utilizzo di applicazioni leggere è il Lenovo Tab M10 Plus. Questo tablet è un'opzione decisamente conveniente perché è estremamente leggero da mantenere e da trasportare con un peso di soli 460g. Il processore MediaTek Helio P22T fornisce la potenza essenziale per le principali app ed il display da 10,3 pollici con risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel ha un design sottile e compatto. La memoria a disposizione di 128 GB è sufficiente per conservare app, foto, video e documenti. Per la connettività il modello sfrutta la tecnologia Wi-Fi o 4G LTE per navigare su internet.

11. Notebook Samsung Galaxy Book2

Un'offerta esclusiva del Prime Day di Amazon del 2023 e da non perdere è quella del notebook Samsung Galaxy Book2. Questo laptop è estremamente sottile e leggero ed ha un display da 15.6″ con una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel che permette di vedere in alta definizione qualsiasi contenuto multimediale. Il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione possiede tutte le caratteristiche per soddisfare qualsiasi esigenza lavorativa. La scheda grafica integrata è l'Intel Iris Xe che consente di lavorare in 4K su schermi che supportano quella risoluzione e collegati tramite HDMI al notebook. Puoi salvare un'enorme quantità di dati, grazie alla memoria SSD da 512 GB, espandibile con l'aggiunta di un'altra scheda nello slot disponibile, e gestire moltissime applicazioni simultaneamente con 8 GB di RAM.

12. Notebook MSI Modern 14 C12M-073IT

Una valida scelta per i professionisti dell'editing e per lavoratori particolarmente esigente che utilizzano programmi complessi e pesanti per i modelli di fascia media e bassa. Il notebook MSI Modern 14 C12M-073IT monta al suo interno il prestante processore di fascia alta Intel Core i7-1255U con GPU integrata Intel Iris Xe per gestire efficacemente importanti carichi di lavoro grafico. La memoria RAM installata è di 16 GB DDR4 e lo spazio di archiviazione a disposizione è di 512GB su SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home e mette a disposizione una piattaforma stabile e veloce per qualsiasi tipo di attività. Il display ha una diagonale di 14″ ed una risoluzione in Full HD con 1920×1080 pixel per una visualizzazione ad alta definizione.

13. Notebook Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK

Questo prodotto di Acer è prestante e perfetto per restituire immagini nitide e definite. L'Aspire 3 A315-24P-R8DK ha uno schermo da 15,6″ con risoluzione in Full HD a 1920×1080 pixel e la sua potenza è fornita da una CPU AMD Ryzen 5 7520U e dalla memoria RAM da 8GB DDR5. Puoi gestire facilmente un rapido flusso multitasking di attività e la memoria di archiviazione ha un spazio da 512 GB di SSD. Il sistema operativo installato è il recente ed affidabile Windows 11 nella versione Home.

14. Notebook MSI Thin GF63 12VE-292IT

Per il mondo del gaming, le offerte del prime day presentano un ottimo notebook MSI Thin GF63 12VE-292IT con uno schermo da 15.6″ con risoluzione Full HD ed una frequenza di aggiornamento da 144Hz. Il processore montato è un fascia alta Intel i7-12650H, in coppia ad una scheda video dedicata Nvidia RTX 4050 con memoria VRAM da 6GB GDDR6. Al suo interno è installa una memoria RAM da 16GB DDR4 e lo spazio disponibile è di 512GB da SSD. Il sistema operativo è Windows 11 su cui potrai installare qualsiasi programma da internet con una connessione stabile e ultra veloce del WiFi 6.

15. Tablet HONOR Pad 8

Un tablet davvero comodo ed efficiente con schermo da 12″ touch screen di altissima qualità con una risoluzione in 2K da 2000×1200 pixel. L'Honor Pad 8 ha una memoria RAM di 6GB ed uno spazio libero di archiviazione da 128GB. Puoi collegarti ad internet tramite la connessione WI-FI ed utilizzare qualsiasi app con le prestazioni della CPU Qualcomm Snapdragon 680. La batteria possiede un'altissima durata ed ha una potenza pari a 7250 mAh che garantiscono 10 ore di streaming e 14 ore di gaming. Questo tablet è estremamente leggero e comodo da trasportare con il peso di 520g e lo spessore da 6,9mm. Il sistema operativo installato è Android 12 su cui non avrai alcun problema ad installare le app.