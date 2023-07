Rasoi ed epilatori elettrici Braun in sconto per il Prime Day 2023 In occasione del Prime Day 2023, ti proponiamo le offerte Amazon da non perdere su regolabarba, rasoi ed epilatori elettrici Braun: i modelli più efficaci per l’epilazione e la rasatura, scontati fino al x% l’11 e il 12 luglio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'11 e il 12 luglio 2023 torna il Prime Day di Amazon, l'evento estivo di sconti e offerte su tantissime categorie di prodotti, compresi i rasoi e gli epilatori elettrici Braun, in promozione per 48 ore fino al -50%.

Per sfoggiare una pelle liscia in spiaggia o avere un look sempre curato durante le sere d'estate, un epilatore elettrico o un potente rasoio diventano dei veri e propri alleati, per rasature precise anche all'ultimo minuto.

Di seguito, abbiamo selezionato le offerte imperdibili sui dispositivi Braun più efficienti:

Leggi anche I migliori materassi per lettini di neonati e bambini del 2023

Sconti Amazon Prime Day 2023 fino al 50% sui rasoi e regolabarba Braun

In occasione dell'Amazon Prime Day 2023, ti presentiamo gli sconti più vantaggiosi sui dispositivi Braun per la rasatura: rasoi e regolabarba in offerta fino al 50%. Tra i modelli scelti, troverai dispositivi con funzionalità di base, adatti a una rasatura veloce e quotidiana, e device più all'avanguardia, provvisti di strumenti di precisione e ottimi anche come tagliacapelli:

-50% di sconto su Braun Series 5 Rasoio Elettrico Corpo con testine removibili e pettini intercambiabili per una rasatura impeccabile. La tecnologia SkinShield integrata riduce al minimo i graffi anche nelle aree sensibili proteggendo la pelle durante la rifinitura.

-40% di sconto su Braun Series 9 Pro Rasoio Elettrico con rifinitore di precisione che cattura i peli difficili nelle aree complesse. Completamente resistente all'acqua è utilizzabile anche sotto la doccia. La tecnologia Sonica di Braun aiuta a radere fino al 10% più velocemente rispetto gli altri rasoi Braun.

-40% di sconto su Braun MGK5445 Regolabarba e Tagliacapelli un 10-In-1 per uno styling completo che include barba capelli corpo e peli superflui del viso. Soluzione ideale per chi cerca un prodotto in grado di soddisfare diverse esigenze.

-36% di sconto sul Braun Series 7 Rasoio Elettrico con rifinitore di precisione EasyClick, 360° Flex, resistente all'acqua, ricaricabile con autonomia batteria di 50minuti ininterrotti di utilizzo con appena 5 min di carica, include una custodia da viaggio e un rifinitore per baffi e basette.

-25% di sconto su Braun Regolabarba Tagliacapelli 6-In-1 MGK3420 con pettini regolatori per una rasatura barba, capelli e corpo impeccabile. Facile da usare, non importa la lunghezza: una rasatura impareggiabile con pettini fissi da 1 mm e 3 mm e 2 pettini scorrevoli (3-21 mm).

Epilatori elettrici e a luce pulsata Braun in offerta al -36% su Amazon per il Prime Day 2023

Per avere una pelle liscia in poco tempo, gli epilatori elettrici sono i dispositivi più semplici e veloci da utilizzare. Grazie a un sistema di lame, infatti, rimuovono i peli superflui, rispettando anche le esigenze delle pelli più sensibili. Di seguito, troverai sconti fino al 36% sugli epilatori elettrici Braun, in promozione su Amazon per il Prime Day 2023: offerte da non lasciarsi sfuggire su modelli come:

-36% di sconto su Braun FaceSpa Pro SE912 Bianco e Oro epilatore viso con accessori per rimuovere i peli in eccesso dalle varie aree del viso, inclusa una spazzola pulizia viso per rimuovere impurità e pelle secca.

-33% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore corpo dotato di una rivoluzionaria testina flessibile che consente di raggiungere tutte le aree del corpo anche quelle più difficili e delicate. Include anche una testina massaggiante e una custodia viaggio.

-26% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 PL5347 Epilatore a Luce Pulsata che oltre a essere indolore e delicato sulla pelle è dotato di ben 4 testine per poter raggiungere tutte le aree del corpo, incluso il viso e rimuovere tutti i peli superflui.

-23% di sconto su Braun Silk Expert Pro 5 PL5157 Epilatore a Luce Pulsata, un epilatore delicato sulla pelle e praticamente indolore anche nelle aree sensibili grazie a 3 modalità di intensità; con Filtro UV. Risultati visibili in sole 3 settimane.

-17% di sconto su Braun Silk-épil 5 5-620, ha una testina lei cui pinzette con tecnologia MicroGrip (28 pinzette) permettono di rimuovere anche i peli piccoli come un granello di sabbia. Efficace, persino nelle aree difficili, come ginocchia e ascelle.