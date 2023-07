I dispositivi smart di Amazon fino al 70% di sconto per il Prime Day 2023 Per l’evento di sconti e offerte del Prime Day 2023 di Amazon, troverai una serie di promozioni imperdibili per i prodotti della serie Echo, Fire TV e Kindle.

L'ampia gamma di prodotti della serie Echo, Fire TV e Kindle di Amazon ti offrono l'opportunità di beneficiare del comfort e della semplicità di dispositivi intelligenti ed affidabili all'interno della tua abitazione. Per il periodico evento di saldi dell'Amazon Prime Day 2023, che prevede una serie di articoli in promozione agli iscritti ad Amazon Prime, come smartphone, notebook e tanto altro ancora, è possibile trovare numerosi prodotti per la casa, l'ufficio ed anche per la propria auto.

Trasforma la tua nuova casa con prodotti in sconto per un periodo limitato, potrai approfittare delle offerte ancora per poco ed è l'occasione perfetta per migliorare il proprio benessere di vita con dispositivi di supporto veloci e affidabili. Leggi comodamente di giorno e di notte dal nuovissimo Kindle o gestisci il termostato e le luci della tua casa in remoto, dal tuo veicolo, con il dispositivo Echo Auto. Gli sconti sono validi solo fino alle ore 23:59 di oggi 12 luglio 2023.

Gli imperdibili sconti dei prodotti marcati Amazon del Prime Day 2023

Per velocizzare la ricerca dei migliori sconti, abbiamo selezionato una lista di 10 dispositivi Amazon per il Prime Day del 2023 scontati fino al 70%, che puoi utilizzare per rendere la tua casa più smart e godere delle comodità dei prodotti marcati Amazon. Le offerte sono valide per un periodo limitato perché l'evento terminerà il 12 luglio 2023 alle ore 23:59

1. Fire TV Stick 4K

Trasforma la tua TV in un proiettore di cinema e spettacolo con la risoluzione 4K del Fire TV Stick 4K di Amazon, approfittando in un notevole sconto del 63%. Il tuo schermo trasmetterà delle immagini ad alta definizione e con colori impeccabili, grazie al supporto delle tecnologie Dolby Vision, HDR e HDR10+. Puoi cercare e scegliere facilmente la tua trasmissione preferita con la tua voce, usando l'assistente vocale di Alexa.

2. Echo Pop

Il potente e compatto altoparlante Echo Pop è un dispositivo moderno ed intelligente che può essere utilizzato per ascoltare le tue canzoni, podcast e audiolibri preferiti, collegandoti con il Bluetooth. Puoi interagire con l'assistenza vocale di Alexa per gestire le riproduzione su Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri ancora. Il prodotto è in offerta per il Prime Day 2023 con uno sconto del 67%.

3. Fire TV Stick 4K Max

Potrai godere di una riproduzione in streaming in 4K di contenuti ad alta qualità senza alcuna interruzione, con la connessione ultra veloce Wi-Fi 6 del dispositivo di Amazon Fire TV Stick 4K Max. Vivi il cinema all'interno della tua abitazione con il supporto alle tecnologie Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente esperienza dell'audio Dolby Atmos. Utilizza i comandi vocali del telecomando per interagire con l'assistente vocale Alexa e avviare rapidamente i tuoi contenuti preferiti.

4. Echo Dot

L'altoparlante bluetooth Echo Dot di 5a generazione è dotato dell'integrazione dell'assistente vocale di Alexa ed è l'ideale per godere di una fantastica esperienza audio con una riproduzione di alta qualità dei tuoi brani preferiti e delle playlist di Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. Puoi collegare i dispositivi compatibili della tua casa e gestirli facilmente con il comando della voce o impostando una routine.

5. Fire TV Cube

Un dispositivo intelligente e completo è il Fire TV Cube di Amazon, in sconto del 31%, che ti permetterà di avviare rapidamente qualsiasi app, grazie alla potenza del processore octa-core. Utilizza l'assistente vocale di Alexa per gestire e controllare con la tua voce la TV, la soundbar e tutti i ricevitori compatibili. Trasforma il tuo salotto in una sala cinema con la riproduzione in 4K e la tecnologia Dolby Vision ed HDR. Migliora la tua esperienza con l'audio Dolby Atmos per un'immersione completa.

6. Echo Show 5

Porta il cinema con te dentro e fuori casa con lo schermo touch intelligente Echo Show 5, leggero e compatto, in sconto del 50%, da mettere sul comodino o sulla propria scrivania. Gestisci i tuoi dispositivi intelligenti della casa compatibili con l'ausilio dell'assistente vocale di Alexa e riproduci le serie TV, il meteo, le notizie e le tue playlist preferite su uno schermo da 5,5’’. Puoi effettuare le videochiamate con la videocamera integrata ad altre persone che posseggono un dispositivo Echo o l'app di Alexa.

7. Kindle Scribe

Si tratta del primo modello di Kindle che offre la possibilità di leggere e scrivere sullo stesso dispositivo. Il Kindle Scribe ha un display da 10,2″ con una densità dei pixel di 300 ppi. In dotazione avrai una penna Basic con cui scrivere i tuoi appunti e segnare le parti del testo che più ti interessano. La memoria interna è di 16 GB, in cui potrai salvare tantissimi libri da leggere e sottolineare. Utilizza il dispositivo alla luce senza problemi di visibilità e con una sola ricarica puoi usarlo per diversi mesi.

8. Echo Show 15

Questo Echo Show 15 è l'accessorio tecnologico ideale per personalizzare la parete della tua casa, impostando foto e video sullo schermo da 15,6″. Le immagini risultano nitide, chiare ed in alta definizione con la riproduzione in Full HD da 1920×1080 pixel. Puoi gestire i tuoi dispositivi intelligenti con l'assistente vocale Alexa e utilizzare il monitor, in sconto al 26%, come TV per vedere film e programmi televisivi con il Fire TV integrato.

9. Kindle Paperwhite Signature Edition

Questo Kindle Paperwhite Segnature Edition migliora l'esperienza di lettura dei libri digitali ed è dotato di uno schermo da 6,8″ a luce frontale con regolazione automatica. Puoi facilmente leggere al sole grazie al display antiriflesso da 300 ppi, e trasportarlo comodamente perché è un modello leggero ed estremamente sottile. Una sola ricarica con USB-C o con caricatore wireless compatibile ha una durata di 10 settimane e con 32 GB di spazio puoi archiviare un'enorme quantità di file e documenti.

10. Echo Auto

Viaggia con la tua auto in compagnia dell'intelligenza dell'assistente vocale Alexa, incluso nel dispositivo di Amazon Echo Auto, in sconto del 50%, per riprodurre musica, effettuare chiamate e rispondere ai messaggi senza utilizzare le mani. Aggiungi un assistente ai veicoli che non ne posseggono uno integrato e controlla da remoto i dispositivi della casa compatibili con l'accessorio. Riproduci facilmente le tue playlist con un semplice comando vocale da Amazon Music, Apple Music e Spotify.