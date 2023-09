Vip contro Gualtieri, pure Tiberio Timperi contro il sindaco: “Gli spazzini dove sono?” Tiberio Timperi ha pubblicato su Instagram un post con una fotografia che mostra un marciapiede pieno di foglie e ha scritto: “Sindaco, gli spazzini dove sono?”.

A cura di Enrico Tata

Alla sfilata di vip che in questi mesi hanno criticato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le condizioni in cui versa la città si aggiunge anche Tiberio Timperi. Il presentatore Rai ha pubblicato su Instagram un post con una fotografia che mostra un marciapiede pieno di foglie e ha scritto: "Sindaco, gli spazzini dove sono?".

Come detto, Timperi non è il primo vip a prendersela con Gualtieri per il degrado in cui, secondo loro, sta sprofondando Roma. E molti hanno criticato proprio le condizioni dei marciapiedi e la presenza in strada di rifiuti. Come l'attrice Anna Foglietta, che ha osservato su Instagram: "Città del Messico (25 milioni di abitanti) è più pulita di casa mia. Giardinieri ovunque. Torno a Roma e vedo tratti di stradine ripulite dopo anni di incuria. Ma siete seri? Da cittadina che paga tutto PRETENDO rispetto!".

Così invece Alessandro Gassman, che ha scritto sui social: "Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita".

Leggi anche La promessa di Gualtieri: realizzare lo stadio della Roma entro il 2027

E ancora, l'attrice Claudia Gerini: "Questa città è sporca non soltanto perché le persone sono incivili, ma perché nessuno la pulisce". La show girl Elena Santarelli aveva fatto notare invece a luglio, con Roma in piena emergenza rifiuti, la condizione dei cassonetti dell'immondizia.

Anche Sabrina Ferilli ha fotografato, come Timperi, le condizioni del marciapiede vicino casa: "Roma, di sabato. Ma succede tutti giorni, non cambia niente. Ma io il sabato io scendo la mattina, non lavorando, e puntualmente è così, c'è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti perché lì rischio la vita con morsi da animali vari, mammiferi e non".