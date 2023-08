Rifiuti a Roma, Gassman al sindaco Gualtieri: “Video delle pulizie sono offensivi per i cittadini” Alessandro Gassman torna a segnalare il degrado della capitale. E sui progetti futuri, a partire da piazza Pia, tuona: “Troppa cementificazione, quando faranno 45 gradi viene con me in piazza? Dovete piantare più alberi!”

A cura di Beatrice Tominic

Alessandro Gassman, a destra uno screenshoot dall’ultimo video pubblicato dal sindaco Gualtieri su Instagram.

Sempre più spesso volti noti dello spettacolo utilizzano i social per denunciare situazioni insostenibili per i cittadini. Fra i più attivi e attenti alle condizioni di decoro urbano Alessandro Gassman, che nella serata di ieri è tornato a rivolgersi, su Twitter, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma – esordisce l'attore stesso – Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita". Il riferimento è all'ultimo video pubblicato nel profilo Instagram del primo cittadino dove dipendenti Ama sono immortalati mentre ripuliscono le zone vicino agli edifici scolastici come previsti nel "piano scuole", da attuare in vista di settembre. A ben vedere, però, quasi tutti gli ultimi post, tranne rare eccezioni, sono volti a promuovere la pulizia romana. Da cittadino romano, però, secondo Gassman pubblicare questi video sarebbe offensivo per i cittadini probabilmente perché, in molte altre zone della città, sono invece costretti a vivere una condizione di degrado.

Alessandro Gassman: "Servono più alberi"

Con tre tweet, l'attore ha mostrato tutto il suo malcontento per le scelte dell'amministrazione della città. Oltre ai rifiuti e al decoro urbano, ha manifestato dissenso anche riguardo ai progetti futuri.

"Vedo e leggo di progetti dove la cementificazione del centro storico sarà massiccia – ha scritto allegando anche esempi e immagini – Le promesse di più verde e meno macchine non sono state affatto mantenute. Penso che questo non sia il momento di mandare video, ma di cambiare rotta veramente e poi magari pubblicare". Nell'ultimo e terzo tweet mostra il progetto di piazza Pia, fra Castel Sant'Angelo e San Pietro, dove proprio da oggi iniziano i lavori per realizzare un'area pedonale in vista del Giubileo del 2025.

"Progetto di PIAZZA Pia… poi quando faranno 45 gradi, perché sarà consuetudine, viene con me un’oretta al centro della piazza per vedere chi resiste di più? ALBERI, dovete piantare ALBERI", ha ribadito.

Il progetto per rendere pedonale piazza Pia.

La denuncia di Anna Foglietta

Poche ore prima di lui, a denunciare il degrado della capitale era stata l'attrice (e collega di Gassman), Anna Foglietta: "Città del Messico (25 milioni di abitanti) è più pulita di casa mia. Giardinieri ovunque. Torno a Roma e vedo tratti di stradine ripulite dopo anni di incuria. Ma siete seri? Da cittadina che paga tutto PRETENDO rispetto!".