L’attrice Anna Foglietta denuncia il degrado a Roma: “Da cittadina che paga tutto pretendo rispetto” L’attrice sui social: “Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma”.

A cura di Enrico Tata

L'attrice Anna Foglietta ha denunciato su Twitter e su Instagram il degrado in cui versa, a suo dire, la città di Roma. Di ritorno da un viaggio in Messico, Foglietta ha osservato: "Città del Messico (25 milioni di abitanti) è più pulita di casa mia. Giardinieri ovunque. Torno a Roma e vedo tratti di stradine ripulite dopo anni di incuria. Ma siete seri? Da cittadina che paga tutto PRETENDO rispetto!".

L'attrice ha pubblicato diversi video per denunciare ciò che ha visto al suo ritorno nella Capitale: "Roma, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona". E ancora: "Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un un parco del centro. Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta".

"La città è in uno stato vergognoso, parlare con i turisti è imbarazzante. Cosa ci faccio con il Colosseo se non posso portare i miei figli al parco?", ha attaccato ancora Foglietta, rilanciando lo slogan elettorale del sindaco Gualtieri: "Roma ogni giorno". "#romaognigiorno, sindaco Gualtieri?, ha scritto polemicamente l'attrice.

"Se citi Milano ti dicono che è un ottavo di Roma, se citi Parigi ti dicono che loro hanno fatto la rivoluzione, se citi Londra ti dicono che le case sono sporche. Non ce la facciamo proprio ad ammettere che abbiamo un grosso problema e che ci sono esempi virtuosi. Bah", ha risposto Anna Foglietta a un commento pubblicato sotto il suo tweet.

L'associazione Retake, che si occupa ogni giorno della lotta al degrado, ha risposto: "Ciao Anna, noi ce la stiamo mettendo tutta. Ci aiuti? Ti unisci a noi? Siamo più di 70 gruppi solo a Roma".