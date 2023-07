Roma piena di rifiuti, lo sfogo di Elena Santarelli: “Questa la situazione, vergognosa” La popolare showgirl, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di storie che ritraggono cumuli di immondizia disseminati per le strade di Roma.

A cura di Valerio Papadia

Una delle stories pubblicate su Instagram da Elena Santarelli

Negli ultimi giorni l'anticiclone Caronte ha stretto tutta l'Italia nella sua morsa, facendo registrare temperature record. Una delle città più calde è senza dubbio la Capitale, Roma, dove si sono spesso superati i 40 gradi. Al grande caldo, però, in città si aggiunge anche una pulizia non proprio impeccabile: in molti zone della Capitale, infatti, si notano cumuli di immondizia che, con queste alte temperature, generano un odore a dir poco spiacevole. Come ha sottolineato, nelle scorse ore, in alcune storie Instagram, la popolare showgirl Elena Santarelli, che si è lasciata andare a un vero e proprio sfogo sulle condizioni in cui versa, in questi giorni, Roma.

Con alcuni video e foto pubblicati nelle storie Instagram, Elena Santarelli è stata molto esplicativa: in un video la showgirl romana ha mostrato cassonetti pieni di rifiuti e la didascalia "Che profumo di primavera". In un'altra foto, invece, si vedono cumuli di rifiuti e la didascalia "Roma", seguita da numerosi punti esclamativi, che non lasciano spazio a fraintendimenti. Infine, la showgirl ha pubblicato anche il commento di una fan, che racconta di come abbia trovato sporca Roma durante una visita. "Inviterei ogni persona famosa e non a documentare questo schifo a Roma" scrive Elena Santarelli a corredo di quest'ultima story.