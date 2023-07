Sabrina Ferilli e i rifiuti di Roma: “Il mio amico ci aiuta a tenere pulita la strada di casa” “Poi c’è lui, che è la mia salvezza, al quale do un piccolo aiuto, che pulisce le due o tre vie che ho intorno a casa, compresa quella di casa. Se questo vi sembra normale… Roma Capitale”, lo sfogo su Instagram di Sabrina Ferilli.

A cura di Enrico Tata

La denuncia di Sabrina Ferilli, che oggi ha mostrato la condizione in cui versa la strada dove abita, tra rifiuti e cartacce sul marciapiede. "Roma, di sabato. Ma succede tutti giorni, non cambia niente. Ma io il sabato io scendo la mattina, non lavorando, e puntualmente è così, c'è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti perché lì rischio la vita con morsi da animali vari, mammiferi e non. E poi c'è lui, che è la mia salvezza, al quale do un piccolo aiuto, che pulisce le due o tre vie che ho intorno a casa, compresa quella di casa. Se questo vi sembra normale… Roma Capitale, pagando…", ha raccontato l'attrice su Instagram.

Prima di Ferilli, anche la showgirl Elena Santarelli aveva denunciato su Instagram l'emergenza rifiuti a Roma, parlando di "situazione vergognosa". "Inviterei ogni persona famosa e non a documentare questo schifo a Roma", ha scritto Santarelli sul suo profilo social.

Intanto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato alla Festa dell'Unità di Roma che la crisi dei rifiuti sarà risolta entro settembre: "Quando la città sarà pulita? Due anni? No, sono troppi. Filippi è una persona seria, quando gli abbiamo chiesto una data lui ha risposto: ‘volete che vi prenda in giro?'. Lui ha molto polso, ha chiamato subito i dirigenti, ha rimesso in modo il pachiderma Ama. Il nostro auspicio e che per la riapertura delle scuole noi abbiamo rimesso in moto il meccanismo della raccolta".

Ha aggiunto Gualtieri: "Ma ora i mezzi arriveranno, ci sono i soldi, c'è il contratto di servizio. Non sono preoccupato sul medio termine. Abbiamo chiesto a Filippi di uscire dall'emergenza subito, ma seriamente, rimettendo in piedi il sistema della raccolta".