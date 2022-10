Via Cristoforo Colombo è la strada più pericolosa di Roma: buche, radici ed eccesso di velocità Via Cristoforo Colombo è la strada dove ogni anno a Roma si verificano più incidenti stradali. Colpa dell’eccesso di velocità, della disattenzione e delle negligenze alla guida, ma anche delle condizioni in cui riversa.

A cura di Natascia Grbic

Buche, radici che affiorano e limiti di velocità non rispettati: sono questi alcuni dei fattori che negli anni hanno reso via Cristoforo Colombo la strada più pericolosa di Roma.

Centinaia gli incidenti che si verificano ogni anno su quella che è una delle arterie principali della capitale, alcuni dei quali mortali. L'ultimo è avvenuto la notte del 20 ottobre: vittima il 18enne Francesco Valdiserri, figlio dei due giornalisti de Il Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Il ragazzo è stato travolto e ucciso da una Suzuki Swift dopo essere stato al cinema con un amico. Stava camminando sul marciapiede quando la macchina fuori controllo gli è piombata addosso.

Alla guida, una giovane di ventiquattro anni risultata positiva ai test alcolemici e tossicologici. E proprio l'eccessivo consumo di alcol è tra le cause primarie dei numerosi incidenti stradali che ogni anno si verificano a Roma. Nemmeno le condizioni delle strade però, mal tenute e con l'asfalto dissestato, aiutano. Tra queste c'è proprio la Cristoforo Colombo, una delle strade più trafficate di Roma e allo stesso tempo la più pericolosa. Non solo per la condotta degli automobilisti, ma anche per le condizioni in cui riversa. Tanto che per un periodo l'amministrazione capitolina aveva dovuto mettere il limite orario di 30 chilometri orari.

Nemmeno un mese fa sulla Colombo è morto un motociclista all'incrocio con via Oropa. Vittima, il 37enne Maurizio Cignoni. A luglio, sempre sulla Colombo, il violento scontro tra due auto ha provocato la morte di due giovanissimi, Alessandro Rega e Antonio Bevilacqua. In quell'occasione, altre cinque persone vennero portate in ospedale in condizioni gravissime. Ad aprile su via Cristoforo Colombo è morta anche l'attrice Ludovica Bargellini: ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro un muretto spartitraffico di cemento.

Oltre diecimila gli incidenti a Roma nel 2021. E il 2022, purtroppo, non è da meno. Il problema è talmente grave che il 21 aprile di quest'anno Roma Capitale ha deliberato un primo stanziamento di quattro milioni di euro per la messa in sicurezza di settanta tratti e intersezioni stradali a massimo rischio, dette ‘black points'. Cinque di questi ‘punti neri' si trovano proprio su via Cristoforo Colombo.