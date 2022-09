Scontro tra moto e auto sulla Colombo: Maurizio finisce contro un palo e muore a 37 anni Amici e parenti di Maurizio Cignoni si sono stretti intorno alla sua famiglia, in attesa dei funerali. Tanti i messaggi di cordoglio. Il designer è morto in un incidente sulla Colombo.

A cura di Alessia Rabbai

Maurizio Cignoni

È Maurizio Cignoni il trentasettenne morto nell'incidente stradale sulla Cristoforo Colombo di mercoldì scorso 7 settembre. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa rapidamente, amici, parenti e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Chi gli voleva bene lo ricorda come una persona gentile, sempre sorridente e amante della vita. Maurizio aveva trentasette anni, lavorava come service designer per Enel e aveva la passione per le moto.

L'incidente in cui è morto Maurizio Cignoni

L'incidente in cui è morto Maurizio Cignoni si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale era a bordo della sua Suzuki quando si è scontrato con un'auto Toyota Aygo alla guida della quale c'era un ventitreenne. L'impatto è stato molto violento, Maurizio è finito rovinosamente contro un palo. Il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L'automobilista subito dopo lo scontro si è fermato a prestargli soccorso e ha chiamato il 118, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è arrivato in breve tempo il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polziia locale di Roma Capitale dell'VIII Gruppo Tintoretto, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano sull'accaduto. Il conducente dell'auto è stato accompagnato all'ospedale San Camillo, per essere sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue dei quali non sono ancora arrivati i risultati. I due veicoli sono stati sequestrati, per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. Di aiuto nelle indagini potrebbero rivelarsi le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso l'incidente.