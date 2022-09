Tragico scontro fra una moto e un’automobile su via Cristoforo Colombo: muore centauro 37enne L’incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Laurentina: alla guida dell’automobile un 23enne sottoposto al test tossicologici e alcolemici.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si tratta di un terribile incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 settembre, verso le ore 19. Su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Oropa, all'altezza della ben più conosciuta via Laurentina, un'automobile si è scontrata contro una moto. Qui, a pochi passi dalla fermata della linea B della metropolitana Marconi, nel violento impatto, ha perso la vita l'uomo che stava viaggiando in sella alla moto, un centauro di 37 anni.

L'incidente su via Cristoforo Colombo

Nello scontro su via Cristoforo Colombo sono rimasti coinvolti due mezzi: una moto Suzuki, in sella alla quale viaggiava la vittima e un'automobile Toyota Aygo, al volante della quale, invece, c'era un ragazzo di 23 anni.

Non si conoscono ancora con chiarezza le cause che hanno portato all'incidente fatale: secondo le prime ricostruzioni il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l'impatto. Poi si sarebbe andato a schiantare contro un palo: le ferite riportate sono state così gravi che in breve tempo ha perso la vita. Arrivati sul posto, i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 hanno immediatamente compreso che per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine

Sul posto, non appena allertati, oltre ai soccorsi del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale dell'VIII Gruppo Tintoretto per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti si sono subito messi al lavoro: hanno modificato la viabilità, chiudendo alla circolazione la carreggiata in direzione di Ostia e hanno effettuato i rilievi necessari, oltre a porre sotto sequestro entrambi i veicoli. Il giovane automobilista, invece, è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, di cui, però, non sono stati ancora resi noti i risultati.