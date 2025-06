video suggerito

Omicidio a Roma, uomo ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo: caccia al killer L’uomo, un cittadino originario del Bangladesh, è stato ucciso in via Cristoforo Colombo, tra l’Eur e l’Ardeatino. Quando i soccorritori sono arrivati era ancora vivo, ma non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato e ucciso nella notte a Roma, tra i quartieri Eur e Ardeatino. La tragedia, in via Cristoforo Colombo all'altezza del civico 399. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano e della Compagnia Roma Eur, oltre ai soccorritori sanitari del 118. Quando gli operatori sono arrivati, l'uomo era ancora vivo ma in condizioni disperate. I paramedici hanno provato a rianimarlo per portarlo in ospedale nel più breve tempo possibile, purtroppo senza successo. L'uomo è morto lì, sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare.

Chi sia stato, a ucciderlo, non si sa ancora. I carabinieri che indagano sul caso al momento stanno ascoltando alcuni conoscenti dell'uomo – un cittadino originario del Bangladesh – per ricostruire l'accaduto, e capire quale possa essere il movente che si nasconde dietro l'omicidio. La salma è stata portata all'obitorio, a disposizione del medico legale.

Ucciso a Roma, indagini in corso

L'uomo, come detto, non è stato ancora identificato in modo ufficiale. I militari però, sarebbero riusciti a raggiungere alcuni conoscenti, che stanno fornendo indicazioni sulla vita dell'uomo e sui suoi ultimi spostamenti, che si spera possano essere utili alle indagini. Nel caso siano presenti, saranno vagliate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressore e fornire indicazioni sulla sua identità. Chi ha accoltellato l'uomo ed è fuggito, non ha chiamato chiaramente i soccorsi, ma ha solo pensato di far perdere le sue tracce. La sua identificazione però, potrebbe essere questione di ore.