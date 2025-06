video suggerito

Tragico incidente sulla Tiburtina, muore in moto il 50enne Mario Ziantoni: un ferito grave Tragedia sulla Tiburtina nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno 2025, dove si è verificato uno scontro fra auto e moto. Morto il centauro, il 50enne Mario Ziantoni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Drammatico incidente quello avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno 2025, lungo la via Tiburtina Valeria, all'altezza di Vicovaro, nella città metropolitana di Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 47, dove si sono scontrati due veicoli, un'automobile e una moto. Ad avere la peggio l'uomo che stava viaggiando sul mezzo a due ruote, morto sul colpo. Si chiamava Mario Ziantoni e aveva 50 anni.

Il tragico incidente sulla Tiburtina Valeria: cosa è successo

È ancora troppo presto per esporsi sulla dinamica dell'incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 24 giugno 2025 sulla via Tiburtina Valeria, all'altezza del chilometro 47, nel territorio di Vicovaro. I carabinieri hanno aperto le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e hanno posto sotto sequestro i due mezzi. Ciò che è certo è il violentissimo impatto fra la macchina e la moto, che sarebbe stata travolta dall'automobile.

L'arrivo dei soccorsi per l'incidente sulla Tiburtina Valeria

Non appena scattato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno iniziato subito a svolgere i rilievi e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, non appena raggiunto il luogo dello schianto, si sono precipitati verso le persone che si trovavano a bordo. Raggiunto il centauro, è apparso subito chiaro che non c'era ormai più niente da fare. I soccorritori del personale sanitario del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si chiamava Mario Ziantoni e aveva 50 anni.

La persona che si trovava alla guida dell'automobile, invece, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Il conducente dell'auto ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove medici e infermieri hanno valutato le sue condizioni con un codice rosso, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Nella struttura sanitaria, inoltre, sarà sottoposto ai test di rito per verificare eventuali positività all'alcool e al drug test.