Tragico incidente a Pomezia, scontro fra auto e moto: muore un 49enne, grave la figlia Terribile schianto a Pomezia, dove si è verificato un incidente fra un'auto e una moto. L'impatto è stato violentissimo. Un 49enne ha perso la vita, grave la figlia.

A cura di Beatrice Tominic

Drammatico schianto a Pomezia, dove nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, si sono scontrati un'automobile e uno scooter a bordo del quale viaggiavano padre e figlia. Ad avere la peggio lo scooterista, un quarantanovenne, morto sul colpo dopo il violentissimo impatto. La figlia, che si trovava seduta dietro di lui in sella, si trova in condizioni gravi ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale, al Sant'Eugenio di Roma.

L'incidente a Pomezia: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, a Pomezia, nei territori più a sud del litorale della Città Metropolitana di Roma, non molto distante dalla provincia di Latina. Il terribile scontro, che si è verificato fra uno scooter Kimco 125 e un'automobile Micra che stava in fase di parcheggio quando è andata fuori controllo, è avvenuto sul lungomare delle Sirene, all'altezza del civico 237 circa.

L'arrivo dei soccorso e i primi rilievi

Non appena avvenuto il drammatico scontro, i presenti hanno allertato e chiesto l'intervento dei soccorsi. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile locale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. I militari, una volta sul luogo dell'incidente, hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi e a provare a ricostruire quanto accaduto. Sembra che il sinistro sia avvenuto dopo che è stato perso il controllo della Micra. L'automobile stava parcheggiando quando è andata fuori controllo. Lo scooter ha colpito la Micra e si è scontrato contro un'altra auto in sosta.

Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, una volta sul posto, si sono precipitati verso il centauro. Una volta raggiunto, però, si sono presto resi conto che per lui era troppo tardi: non c'era più niente da fare, è morto sul colpo a causa del forte impatto. Gravissima, invece, la figlia, una ragazza di 18 anni che è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma in condizioni critiche, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.