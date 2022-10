Morte di Francesco Valdiserri: arrestata l’automobilista 24enne positiva a droga e alcol Positiva ad alcol e droga. Sono i risultati degli esami sull’automobilista 24enne che ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri, figlio dei gionalisti Paola Di Caro e Luca stanotte su via Cristoforo Colombo.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Valdiserri e l’auto che lo ha travolto sulla Colombo

È stata arrestata perché positiva a droga e alcol l'automobilista di ventiquattro anni, che ha investito e ucciso con l'auto Francesco Valdiserri. I risultati dei test tossicologici e alcolemici hanno confermato che guidava ubriaca e drogata intorno alla mezzanotte, quando ha perso il controllo dell'auto, travolgendo il diciottenne figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola di Caro e Luca Valdiserri, mentre camminava sul marciapiede su via Cristoforo Colombo a Roma. È infatta risultata positiva all'alcol test e non negativa ai cannabinoidi. L'automobilista, dopo essere stata trasportata in ospedale per alcune ferite, ora si trova ai domiciliari. A bordo dell'auto c'era anche un passeggero, un ragazzo di ventuno anni, che ha riportato lievi ferite.

La mamma Paola Di Caro: "Non sarò mai più felice"

La mamma di Francesco Valdiserri, la giornalsita di politica del Corriere della Sera che segue il centrodestra ha tweettato una seconda volta, con un altro messaggio dedicato al figlio: "Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco, amore mio". Stamattina ha dato la notizia ddella morte del figlio scrivendo: "Il mio diciottenne meraviglioso non c'è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un'auto lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".

Francesco Valdiserri investito da un'auto sulla Colombo

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale dell'XI Gruppo Marconi, Francesco Valdiserri stanotte stava camminando lungo via via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Giustiniano Imperatore, quando la Suzuki Swift guidata dalla ventiquattrenne ha sbandato. Prima è finita contro un palo della segnaletica stradale e un piccolo albero, Poi ha travolto il diciottenne che si trovava sul marciapiede al lato destro della Colombo, in direzione Eur. L'impatto è stato violento e il decesso è sopraggiunto sul colpo. Il personale sanitario del 118 arrivato sul luogo dell'incidente ha invece preso in carico l'automobilista e l'ha trasportata in ospedale al Sant'Eugenio. Arrivata al pronto soccorso, è stata afffidata ai medici e sottoposta agli accertamenti del caso. Ha riportato alcune ferite.

L’auto incidentata che ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri

Il presidente dell'Odg Lazio: "Vi sono vicino da amico, collega e genitore"

Sul drammatico incidente che ha visto la scomparsa di Francesco Valdiserri è intervenuto anche il presidente dell'ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo: "Cari Paola e Luca, si è spenta una stella, vi sono vicino da amico, da collega e da genitore. Il dolore inconsolabile di questi momenti ci rende inevitabilmente muti di fronte a voi, genitori attenti e scrupolosi, che col vostro Francesco avete perso la parte più importante della vostra esistenza. Non ci sono parole, non ci sono spiegazioni: vi rimane il ricordo indelebile e prezioso del cammino che avete percorso insieme fino a questo momento, non facendo mai mancare a vostro figlio il calore e il sostegno del vostro amore. Vi rappresento le sentite condoglianze dei colleghi e delle colleghe del Consiglio regionale del Lazio, nella speranza che questa nostra vicinanza possa esservi di conforto e possa giungere anche al vostro ragazzo meraviglioso"