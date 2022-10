Investe e uccide un 19enne che cammina sul marciapiede: l’incidente su via Cristoforo Colombo Raffica di incidenti mortali a Roma. Questa notte un 19enne è stato falciato e ucciso su via Cristoforo Colombo mentre camminava sul marciapiede. La posizione del conducente dell’auto killer è attualmente al vaglio.

Un drammatico incidente è avvenuto questa notte su via Cristoforo Colombo, una delle strade urbane più pericolose di Roma e d'Italia. Ancora frammentarie le informazioni sulla dinamica di quanto accaduto. Quel che è noto è che all'incrocio con via Giustiniano Imperatore il conducente di una vettura che procedeva a velocità sostenuta, ha perso il controllo dell'auto che ha finito la sua corsa fuori strada abbattendo diversi cartelli di segnaletica stradale e finendo per investire un giovane di 19 anni che camminava sul marciapiede.

Il ragazzo investito su via Cristoforo Colombo è morto sul colpo

Purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare: il personale sanitario del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto sul colpo. Sul luogo del sinistro anche le forze dell'ordine e gli agenti dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L'uomo al volante è stato fermato e sottoposto ai test di rito sull'utilizzo di stupefacenti e alcolici, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Raffica di incidenti mortali a Roma

Quello di questa notte è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che negli ultimi giorni hanno funestato la capitale. Nelle 24 ore precedenti un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Tor Bella Monaca, a seguito dello schianto dell'auto sulla quale viaggiava contro un albero. Ricoverato in ospedale il conducente, un ragazzo di 23 anni. Poco dopo fuori strada a via di Vigna Murata finiva un'auto con a bordo due fratelli di 51 e 53 anni, purtroppo il maggiore ha perso la vita: si chiamava Emanuele Nolli. Sempre ieri si è spento in ospedale Salvatore Allocca: era rimasto ferito in maniera gravissima a Tivoli, dopo che il suo scooter era stato urtato dalla portiera di un'auto che si era ritrovato all'improvviso aperta di fronte.