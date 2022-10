Due incidenti mortali nella notte a Roma: a Tor Bella Monaca ha perso la vita un 20enne A Tor Bella Monaca un’auto si è schiantata contro un albero. Il passeggero, un ragazzo di 20 anni di nazionalità egiziana, è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

L’incidente in via di Tor Bella Monaca – foto Vigili del fuoco

Due incidenti mortali a Roma in poche ore. Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre due persone hanno perso la vita a Tor Bella Monaca e in via di Vigna Murata. In via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Aspertini e del ponte di via dell'Archeologia. Una Fiat Punto blu si è schiantata contro un albero per cause ancora da accertare. Alcuni residenti hanno dichiarato di aver sentito soltanto il rumore di una improvvisa frenata e poi lo schianto. Il passeggero, un ragazzo di 20 anni di nazionalità egiziana, è morto praticamente sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il conducente è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso. Sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco della squadra de La Rustica.

Alle 21.50 circa, inoltre, la squadra dei vigili del fuoco Tuscolana 2 è intervenuta in via di Vigna Murata, all'altezza del civico 318 per un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 50 anni. Anche in questo caso, l'automobile si è schiantata contro un albero.