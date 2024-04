Rapina una farmacia con un fucile da sub a Tor Bella Monaca: voleva una siringa

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Entra in farmacia a volto scoperto e armato di un fucile subacqueo. Minaccia i cassieri, si fa consegnare una siringa e una confezione di soluzione fisiologica e poi scappa a bordo di una Fiat Uno di colore rosso. È successo in via di Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma, nella serata di ieri sabato 6 aprile.

Stando a quanto si apprende, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. I cassieri hanno raccontato ai militari che l'uomo si era presentato armato di un fucile da sub e che poi era scappato a bordo di una Fiat Uno di colore rosso. Raccolte le informazioni sull'automobile e sul rapinatore, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e sono riusciti a intercettare la vettura con a bordo l'uomo.

All'interno del portabagagli c'era ancora il fucile utilizzato per fare irruzione all'interno della farmacia. A seguito degli accertamenti del caso, sia l'arma che la macchina (risultata in seguito rubata) sono state poste sotto sequestro e il responsabile, un romano di 51 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.

Accompagnato in caserma, il rapinatore è stato trattenuto fino a questa mattina, quando è stato accompagnato al tribunale di piazzale Clodio, dove al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo l'obbligo di dimora nel comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma.

I carabinieri precisano in una nota "che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l'indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva".