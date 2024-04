A Tor Bella Monaca da cinque giorni 75 famiglie sono senza corrente dopo un incendio

video suggerito

A cura di Simona Berterame

Senza luce elettrica e qualcuno anche senza acqua dal week end di Pasqua. A Tor Bella Monaca da cinque giorni questa è la situazione all'interno della Torre C al civico 80 di via Santa Rita Da Cascia di proprietà del Comune di Roma. Una condizione di assoluto disagio che coinvolge una settantina di famiglie con diversi anziani e bambini. Un palazzone completamente al buio a causa di un incendio scoppiato la sera prima di Pasqua e partito probabilmente da alcuni allacci abusivi. Nonostante la condizione di estremo disagio, completamente al buio e senza la possibilità neanche di farsi la doccia in alcuni appartamenti, gli inquilini hanno scelto di non lasciare le loro case. Una decisione dettata dalla paura di furti e anche occupazioni e le persone si ritrovano quindi costrette a vivere da giorni senza luce e acqua per non rischiare di perdere il tetto sopra la testa.

Senza ascensori e senza luce

Non avere la corrente elettrica in un palazzo di ben 14 piani è un problema ancora più grave, soprattutto se all'ultimo piano vivono persone anziane e con difficoltà a deambulare. "Sapete cosa significa portare su la spesa per tutte queste scale?" esclama una residente raggiunta al telefono. "Ci sentiamo abbandonati – le fa eco Michela (nome di fantasia ndr.) che vive in un appartamento insieme al marito e ai figli minori – non possiamo andarcene per paura di trovare casa occupata ma vivere in queste condizioni è davvero dura. Chiediamo al Comune di fare presto, non ce la facciamo più".

I lavori di ripristino

Martedì sono arrivati gli operai sul posto per ripristinare i contatori elettrici. "Il danno è grosso e purtroppo ci vorrà del tempo per ripristinare il tutto, almeno una settimana secondo i tecnici – spiega Tiziana Ronzio, presidente di Torpiùbella – ma le persone che vivono lì più che essere arrabbiate sono ormai rassegnate anche perché, una volta ripristinata la luce, con dei nuovi allacci abusivi il rischio di nuovi incendi è molto alto".