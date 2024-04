Blitz a Tor Bella Monaca, arrestato per spaccio anche il trapper TikToker Amine Hafsa

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Oltre cinquecento persone identificate, quasi 150 automobili controllate e nove negozi posti sotto verifica, di cui quattro chiusi. Nel corso del blitz delle forze dell'ordine ieri a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma sette persone sono state denunciate per occupazione abusiva e per allacci abusivi, altre sette sono state accompagnate presso l'Ufficio immigrazione per regolarizzare la loro posizione sul territorio, e cinque pusher sono stati arrestati. Tre di loro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Tra gli spacciatori arrestati c'è anche Amine Hafsa, riporta il Messaggero. Il 20enne è noto su TikTok, dove ha oltre 200mila follower. Sarebbe stato notato da alcuni agenti in borghese mentre era intento prima a vendere droga e poi a gettare le sostanze in un cespuglio, dopo che si è accorto di essere stato scoperto. "Faccio il TikToker", ha detto ai poliziotti dei distretti del Casilino e di San Basilio. Era a bordo di una Panda bianca presa a noleggio e parcheggiata nel cortile del ‘Ferro di Cavallo' di via dell'Archeologia, una nota piazza di spaccio della zona. Nel cespuglio le forze dell'ordine hanno trovato 22 dosi di cocaina e crack. Con sé aveva mille euro in contanti, probabilmente i soldi ricavati dalla vendita. Sarà processato per direttissima.

Al blitz di ieri, sorvegliato dall'alto da un elicottero della polizia, hanno partecipato oltre cento uomini delle forze dell'ordine, tra polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri. Sul posto anche unità cinofile, del reparto prevenzione crimine e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Presenti anche tecnici dell'Ama, dell'Acea, del Servizio Giardini, sanitari della Asl e ispettori del Lavoro.