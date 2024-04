video suggerito

Blitz interforze a Tor Bella Monaca, operazioni in corso: coinvolti oltre 100 agenti Operazioni in corso a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca dove da stamattina è in corso un blitz con oltre 100 agenti della polizia, guardia di finanza e carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal blitz dello scorso gennaio.

Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba, nella zona est di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sono almeno cento gli agenti della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza che, proprio in queste ore, stanno continuando a svolgere controlli e perquisizioni nella zona. Fra gli altri, in prima linea, anche i poliziotti del commissariato Casilino e di quello di San Basilio.

Controlli nei quartieri da stamattina

Ancora una volta agenti e carabinieri stanno continuando con i controlli e le perquisizioni nelle aree dei quartieri di Roma est, dove sono attive le piazze di spaccio. Controlli da via dell'Archeologia a via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia. I controlli sono stati effettuati anche all'interno delle abitazioni in cui vivono pregiudicati e persone agli arresti domiciliari.

Arresti e droga durante il blitz

Durante l'intervento sono stati effettuati diversi arresti e sequestrati ingenti dosi di droga. Difficile, per il momento, essere più precisi visto che le operazioni non si sono ancora concluse. L'intervento è guidato dalla Prefettura di Roma ed è diretto dai primi dirigenti della polizia dei distretti del Casilino e di San Basilio, Massimo Marino ed Isea Ambroselli.

Leggi anche Trovato un romano ricercato da mesi: deve pagare 15mila euro per oltre 100 multe prese in due anni

I controlli arrivano a poche ore dalla firma del protocollo d'intesa tra il Ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e per lo Sport e Giovanni Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. Lo scopo è quello di avviare un progetto Pilota a Tor Bella Monaca per garantire sicurezza e rilanciare il territorio.