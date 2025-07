Incendio nella Torre 3 a Tor Bella Monaca: a fuoco contatore dell’energia elettrica, palazzo evacuato

Immagine di repertorio

Grave incendio nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Un vasto rogo si è sviluppato questa sera intorno alle 19 in una palazzina alta diversi piani. La causa sembra essere il corto circuito di un contatore dell'energia elettrica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e i carabinieri. Il palazzo è stato evacuato, diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo e dovranno passare la notte in una scuola messa a disposizione dal Presidente del VI Municipio Maurizio Franco. La soluzione è temporanea, ma al momento non è nota l'entità dei danni causati dall'incendio nella palazzina.

L'incendio è scoppiato nella ‘Torre 3', a largo Mengaroni. Si tratta di una palazzina popolare alta diversi piani, che conta al suo interno ben 72 appartamenti. Secondo quanto appreso da LaPresse, diversi appartamenti sarebbero inagibili a causa del fumo e delle fiamme che hanno devastato parte del palazzo. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Come l'incendio abbia fatto a svilupparsi al momento non è ancora chiaro. Come l'incendio abbia fatto a svilupparsi, al momento non è ancora chiaro, ma indagini sono in corso in tal senso. Quando il fumo nero ha inizio ad aleggiare sopra il quartiere i residenti si sono immediatamente preoccupati , ma l'arrivo dei Vigili del Fuoco è stato praticamente immediato e nessuna persona quindi è rimasta ferita. Da capire quando i residenti potranno rientrare nuovamente nel palazzo per riprendere possesso dei loro appartamenti. Intanto, quelli per cui gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili, dovranno per ora trovare soluzioni di fortuna.