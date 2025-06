video suggerito

Tenta di aggredire con martello un autista Atac alla stazione Tiburtina: denunciato 40enne L'aggressione è avvenuta ieri sera alla fermata degli autobus della stazione di Tiburtina. Vittima un autista Atac, che un 40enne ha minacciato con un martello.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Tenta di colpire con un martello l'autista in servizio sull'autobus Atac. Fermato nel piazzale della stazione di Tiburtina un uomo di quarant'anni in evidente stato di alterazione psicofisica. I carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia durante la perquisizione hanno trovato l'aggressore in possesso anche di un coltello a serramanico, custodito in una delle tasche dei suoi indumenti. L'uomo è stato denunciato dai militari per oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto d'armi atti a offendere.

L'aggressione è avvenuta nella serata di martedì 24 giugno nel piazzale della stazione Tiburtina, all'altezza delle fermata da cui partono gli autobus del servizio Atac. È proprio qui che un autista in servizio su uno dei mezzi era in pronto ad iniziare la tratta quando è stato raggiunto dal 40enne. L'uomo in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica ha tentato di aggredire l'autista con un martello. Grazie alla protezione del vetro dell'autobus, il conducente non è stato raggiunto dalle martellate, ma si è visto costretto ad annullare la corsa che era in partenza dalla stazione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Roma Viale, intervenuti mentre il quarantenne tentava ancora di concludere l'aggressione in atto. I militari infatti hanno avuto inizialmente difficoltà a bloccare l'uomo, che si è opposto all'arresto. Oltre alle accusa di interruzione di pubblico servizio e possesso di armi atti ad offendere, l'aggressore è stato infatti denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. L'aggressore aveva solo il martello usato per aggredire l'autista, ma i carabinieri perquisendolo hanno ritrovato anche un coltello a serramanico, che è stato sequestrato insieme al martello durante le fasi di fermo.