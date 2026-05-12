Giancane investito in via del Circo Massimo a Roma: “Sto bene ma è saltata una piccola falange del dito”

Il cantautore romano Giancane è stato investito da un'auto in via del Circo Massimo. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista tramite un video pubblicato sui social, che però ha rassicurato: "Sto bene", spiegando di voler "tranquillizzare tutti e "anticipare voci strane". "Sabato ho avuto un incidente, una persona mi ha investito". ha spiegato. "L'unico piccolo problema è che mi è saltata una piccola falange dell'anulare sinistro, con il quale suono la chitarra. Per il momento sono in cura e spero si recuperi tutto. Queste date (per i prossimi concerti, ndr) suonerò il synth ".

A parte la ferita alla mano, Giancane non avrebbe riportato altre lesioni gravi nell’incidente. La perdita della falange rappresenta però un problema particolarmente delicato per il musicista, che proprio con quella mano suona la chitarra. “Psicologicamente sto a regge botta – ha raccontato – poteva andà molto peggio, potevo non stare qua a dirvelo. Grazie per il supporto, sono contento di potervelo raccontare”. Al momento non sono noti i tempi di recupero né quando potrà tornare a utilizzare completamente la mano, ma l’auspicio è che possa riprendersi il prima possibile.

L'incidente è avvenuto in via del Circo Massimo, proprio vicino a dove il 24 maggio sarà presentata la nuova serie Netflix ‘Due spicci' di Zerocalcare, di cui Giancane ha curato la sigla, consolidando ancora una volta la collaborazione artistica con Zerocalcare, dato che è già autore di diverse colonne sonore legate ai lavori del fumettista romano. Con il suo consueto tono ironico, il musicista ha chiuso il racconto scherzando proprio sulla coincidenza del luogo: “Tra l’altro, ho fatto il botto proprio a via del Circo Massimo, vi rendete conto?”.