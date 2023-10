Ubriaco e drogato travolge padre e figlia in scooter: 36enne arrestato per lesioni gravi Guidava ubriaco e drogato l’automobilista 36enne che ha travolto e ferito gravemente un 62enne che era in scooter insieme a sua figlia sulla Braccianese a Manziana. I carabinieri lo hanno arrestato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentasei anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Manziana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano e ora dovrà rispondere del reato di lesioni gravi. La misura di custodia cautelare è scattatata dopo un incidente stradale, che si è verificato all'altezza del chilometro 27 di via Braccianese nel Comune di Manziana, alle porte di Roma martedì 10 ottobre scorso.

Si tratta di un punto nevralgico per la circolazione del paese e già segnalato dai residenti, proprio all'altezza del supermercato Carrefour, dove a marzo scorso ha perso la vita in moto il ventiduenne Domenico Antinori.

L'automobilista positivo ai test per alcol e droga

Il trentaseienne fermato è stato posto ai domiciliari, spetta al giudice ora esprimersi nell'udienza di convalida. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio, quando l'uomo alla guida di un'auto ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano un sessantaduenne e sua figlia di trentotto anni. Subito dopo averli urtati l'automobilista è scappato, senza fermarsi a prestargli soccorso.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto sono giunti i sanitari, che li hanno presi in carico e trasportati in ospedale. L'uomo sottoposto agli accertamenti, ha riportato lesioni gravi. I carabinieri lo hanno inseguito e sono riusciti a fermarlo poco dopo, nei pressi del luogo in cui c'è stato l'incidente. Come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, ai quali è risultato positivo.

Quattro incidenti in due settimane a Manziana

A Manziana la situazione delle strade preoccupa i residenti, che da mesi chiedono il rifacimento del manto stradale in alcuni punti e l'introduzioni di sistemi che permettano ai veicoli di rallentare lungo la via Braccianese strada provinciale 493, che collega il paese a Roma. Per quanto riguarda il primo aspetto hanno più volte segnalato la presenza di strada dissestata per diversi metri lungo entrambe le direzioni all'altezza di via degli Scopetoni.

Quattro gli incidenti in due settimane: oltre al sinistro del 10 ottobre, il 2 ottobre scorso uno scooter e un'auto si sono scontrati sulla strada provinciale 493 all'altezza del ponte verso via delle Fornaci con un ferito grave. Il 7 ottobre un'auto ha travolto e ucciso una ragazza di quattordici anni e ferito gravemente il fidanzato mentre attraversavano sulle strisce pedonali all'altezza del cancello del Parco Praecilia. A poca distanza in via Santa Severa il 15 ottobre un'anziana è stata investita ed è rimasta ferita fortunatamente non in maniera grave.