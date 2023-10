Incidente a Manziana: auto urta una donna, la scorsa settimana investita una 14enne Terzo incidente in due settimane a Manziana. Durante i festeggiamenti della Sagra della Castagna in via Santa Severa oggi un’auto ha investito un’anziana in una traversa di via dei Platani, dove sabato scorso è stata travolta una 14enne.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Un'auto ha investito una donna in via Santa Severa nel Comune di Manziana, in provincia di Roma. È una traversa di via dei Platani, dove lo scorso sabato è stata travolta da un'auto una ragazza di quattordici anni poi morta all'ospedale Agostino Gemelli ed è rimasto gravemente ferito il fidanzato. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 15 ottobre, mentre il paese è in festa per la Sagra della Castagna, con centinaia di persone provenienti dall'hinterland e da Roma.

L'incidente si è verificato poco fa e sono ancora poche le informazioni emerse in quanto la polizia locale di Manziana sta svolgendo i rilievi. Sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che la donna, un'anziana, sia rimasta ferita ad una gamba. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che l'ha presa in carico per le verifiche del caso. Al momento non sono note le sue esatte condizioni di salute.

A Manziana tre incidenti in due settimane

Quello di oggi è il terzo incidente accaduto nel territorio di Manziana nel giro di due settimane. Lo scorso sabato appunto è morta una quattordicenne investita da un'auto, mentre nella stessa settimana, lunedì 2 ottobre, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra auto e scooter poche decine di metri più avanti in direzione Oriolo Romano, lungo la strada provinciale 493, all'altezza di via Del Vicinato.