Auto travolge due fidanzatini a Manziana, ragazza di 14 anni è gravissima Sono ore d’apprensione per una 14enne che è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, travolta da un’auto in via dei Platani a Manziana.

A cura di Redazione Roma

Una ragazza di quattordici anni è rimasta gravemente ferita, travolta insieme al suo fidanzato in via dei Platani, nel Comune di Manziana, in provincia di Roma. Fanpage.it stamattina ha appreso da fonti ufficiali che è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli. Ad investirli è stata un'auto guidata da un giovane del posto. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. Secondo le informazioni apprese finora i ragazzi stavano camminando insieme ad altri due amici quando, per una dinamica ancora da ricostruire, la macchina li ha investiti. Ad avere la peggio è stata l'adolescente, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Da quanto appreso è in condizioni gravissime, lotta tra la vita e la morte.

La scena si è svolta davanti agli occhi di automobilisti e pedoni, infatti a poca distanza dal luogo in cui si è verificato l'incidente c'è il Bosco Macchia Grande, che le persone raggiungono a piedi e dove vanno a passeggiare. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico la giovane e l'ha trasportata in ospedale con codice rosso. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi scientifici. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista.

"Sono uscita dal cancello del residence Praecilia e ho trovato l'inferno – racconta una residente su un gruppo Facebook del paese – un ragazzo seduto su una sedia di plastica, proprio vicino al cancello e una ragazza in terra che rivceveva le prime cure mediche". I residenti avevano già segnalato la periocolosità di quel tratto di strada, chiedendo interventi urgenti da parte delle autorità competenti.

Qualche giorno fa sempre a Manziana c'è stato un altro incidente grave in zona Vicinato, che ha coinvolto uno scooter. A marzo scorso poco più avanti, lungo la strada che costeggia il bosco via Braccianese Claudia a marzo scorso è morto il ventitreenne Domenico Antinori, caduto dalla moto davanti all'ingresso del Carrefour.