Incidente tra moto e auto a Manziana: vigili fanno massaggio cardiaco a motociclista Lotta tra la vita e la morte un motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale tra auto e moto sul via Braccianese.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo strada provinciale 493 Braccianese nel Comune di Manziana a Roma. Riverso sull'asfalto, i vigili urbani gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio per cercare di rianimarlo, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Il sinistro è accaduto intorno alle ore 13 di domenica 5 marzo all'altezza del supermercato Carrefour e il Bosco Macchia Grande. A segnalarlo a Fanpage.it è stato un automobilista di passaggio, rimasto incolonnato tra le auto e il motociclista a terra. Sul posto i vigili urbani e carabinieri.