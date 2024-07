video suggerito

Incidente su via Tiburtina tra scooter e 3 auto: morto lo scooterista, ferita la passeggera Grave incidente stradale su via Tiburtina vicino al Grande Raccordo Anulare, dove uno scooterista 54enne è morto e la passeggera è rimasta ferita nello scontro con tre auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un grave incidente stradale su via Tiburtina a Roma. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, nel quadrante Est della Capitale. A scontrarsi sono stati uno scooter e tre auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di cinquantaquattro anni, del quale non è stata ancora resa nota l'identità.

Un morto e una ferita nell'incidente sulla Tiburtina

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita, erano circa le ore 15 e il cinquantaquattrenne era in sella allo scooter Honda Sh, dietro di lui c'era una passeggera. Improvvisamente il veicolo è rimasto coinvolto nello scontro con tre auto, una Dr Evo, una Fiat Punto e una Volkswagen Polo. L'impatto, avvenuto all'altezza del civico 1210 vicino al Grande Raccordo Anulare, è stato violento, entrambi i passeggeri dello scooter sono stati sbalazati dalla sella e finiti rovinosamente sull'asfalto. L'incidente si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi alle persone rimaste.coinvolte nel sinistro, preoccupati per le loro condizioni di salute.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con al richiesta urgente d'intervento per un sinistro, che aveva coinvolto più veicoli e due persone a terra le cui condizioni di salute sembravano gravi, sul posto è giunto il personale sanitario con vari mezzi di soccorso. I paramedici hanno cercato di rianimare il cinquantaquattrenne, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. La passeggera che viaggiava con lui è stata invece soccorsa con codice giallo e trasportata al Policlinico Umberto I. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Da quanto si apprnede fortunatamente non rischierebbe di morire.

Accertamenti in corso su dinamica e responsabilità

Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e raccolto le testimonianze di alcune persone, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I conducenti delle tre auto rimaste coinvolte nell'incidente sono stati accompagnati al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito.