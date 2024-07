video suggerito

Tragico incidente a Roma, scontro fra auto e moto: morto il centauro, grave la donna in sella con lui Terribile schianto in via Baldo degli Ubaldi a Roma: scontro fra un’auto e una moto. Muore il centuaro, grave la donna che si trovava in sella con lui. Alla guida dell’auto, un 19enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stavano viaggiando in via Baldo degli Ubaldi, nel quadrante nord ovest della capitale, a pochi passi dal Vaticano, quando c'è stato il tragico schianto. L'impatto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 9 luglio 2024, verso le 23.30. A scontrarsi un'Honda Sh e un'Alfa Romeo Giulietta, con un forte impatto all'altezza del civico 152 della strada, Colpita anche un’auto Dacia Sandero in sosta. Ad avere la peggio proprio le due persone in sella alla moto: una è morta dopo l'arrivo in ospedale, l'altra è ferita gravemente.

L'incidente in via Baldo degli Ubaldi

Si sono scontrate verso le 23.30 di ieri, martedì 9 luglio 2024. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 e i caschi bianchi del VII Appio della Polizia Locale che si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo entrambi i mezzi che si sono scontrati, la moto Honda SH e l'Alfa Romeo Giulietta, sono stati sottoposti a sequestro.

Una volta arrivati sul luogo dello scontro, agenti e operatori del personale sanitario hanno trovato il diciannovenne che si trovava alla guida dell'automobile: subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso. Il ragazzo è stato poi portato al vicino ospedale Santo Spirito, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Leggi anche Schianto tra moto e auto sulla via Tancia, morto il 46enne Uliks Cieno

Morto centauro, ferita l'altra persona in sella: come sta

Subito dopo lo scontro, sono stati attivati i soccorsi. Le due persone che si trovava in sella alla moto sono state immediatamente trasferite in ospedale. Si tratta di un uomo di 73 anni, che stava guidando lo scooter e di una donna di 69. Per il settantatreenne ogni tentativo si è rivelato vano: le ferite riportate erano troppo gravi, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, al San Camillo. La donna che viaggiava in sella con lui, una sessantanovenne, invece, è stata trasportata d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli. È stata accolta in ospedale con un codice rosso, le sue condizioni restano ancora critiche.