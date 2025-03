Malore mentre guida l’auto, morta una donna a Roma: chiuso viale Paolo Orlando, traffico in tilt

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia oggi a Roma, in viale Paolo Orlando. Una donna è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 in viale Paolo Orlando, all'altezza dell'intersezione con via della Stazione del Lido. Secondo le prime informazioni la 63enne si trovava alla guida della sua Fiat Panda quando ha impattato su due veicoli in sosta. Molto probabilmente ha perso il controllo della vettura a causa di un malore. Inutile ogni tentativo di rianimazione: la signora è morta poco dopo, e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono arrivati per i rilievi gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Viale Paolo Orlando è stata chiusa momentaneamente da via Pietro Rosa a Piazza della Stazione del Lido, mentre via della Stazione del Lido è completamente interdetta al traffico. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente, anche se sembra abbastanza chiaro che la donna abbia accusato un malore mentre era alla guida dell'auto. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte terze persone. La chiusura delle strade ha inevitabilmente avuto ripercussione sul traffico di quel quadrante, con lunghe code che si sono formate nelle vie limitrofe. Al momento non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Sono tante le persone che hanno assistito alla morte della donna e che sono rimaste sconvolte per l'accaduto. Hanno sperato fino all'ultimo che i tentativi di rianimazione potessero avere successo, ma così non è stato: dopo aver provato in ogni modo a farla riprendere, si sono dovuti arrendere.