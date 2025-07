Il 27enne investito sulla Togliatti è gravissimo, un testimone: “Conducente dell’Audi a velocità folle”

Il 27enne investito da un’auto lungo viale Togliatti a Roma ieri sera è gravissimo. Soccorso con l’ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Un testimone: “L’Audi sfrecciava a velocità folle”.

Immagine di repertorio

È gravissimo il ventisennenne investito da un'auto ieri sera lungo viale Palmiro Togliatti a Roma. Soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Un testimone, che ha chiamato i soccorsi, ha spiegato a Fanpage.it di aver visto "l'Audi procedere a velocità folle, fare sorpassi suonando ripetutamente con il clacson e procedere a slalom".

Il 27enne investito sulla Togliatti ha una ferita profonda alla testa

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 22. Il ventisettenne, stava camminando in strada lungo viale Palmiro Togliatti quando improvvisamente l'Audi A6 nera lo ha travolto e ferito gravemente all'altezza dell'incrocio con via degli Olivi. Il pedone urtato dal veicolo ha fatto un volo di diversi metri ed è finito riverso sull'asfalto. Cadendo a terra ha battuto la testa, procurandosi una ferita profonda. Il ventisettenne è rimasto cosciente fino all'arrivo dei soccorsi, ad assisterlo mentre aspettava l'ambulanza c'erano vari passanti, che si sono fermati per non lasciarlo solo. Alla guida della macchina c'era un ragazzo di ventitré anni di nazionalità romena.

Al vaglio la posizione del conducente dell'Audi

Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI Gruppo Torri, che hanno svolto i rilievi di rito e ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica dell'incidente. La posizione del conducente dell'Audi è al vaglio. Da una prima ricostruzione ancora in fese d'accertamento pare che l'automobilista sia scappato in un primo momento, per poi tornare dopo un po' sul luogo dell'incidente.

Ieri sera a Roma c'è stato un altro grave incidente in via delle Vigne Nuove, dove un ventinovenne è rimasto gravemente ferito, dopo aver perso il controllo della sua auto. Soccorso con l'ambulanza e trasportato al Policlinico Umberto I, sul sinistro hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XV Cassia, si tratterebbe di un incidente autonomo, nel quale non risultano coinvolti altri veicoli.