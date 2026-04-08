Oleh Borys morto dopo 5 mesi d’agonia investito in via Togliatti: i familiari cercano testimoni

Oleh Borys

Non ce l'ha fatta Oleh Borys, è morto dopo cinque mesi d'agonia in un letto della clinica Città di Roma venerdì 3 aprile scorso. Il diciannovenne di origini ucraine era rimasto gravemente ferito, investito da un'auto lungo viale Palmiro Togliatti nel quartiere Don Bosco la sera del 23 ottobre 2025. I famigliari hanno lanciato un appello in cerca di testimoni. Chiunque abbia assistito all'incidente in cui è rimasto coinvolto Oleh si rivolga subito alle forze dell'ordine. Il conducente dell'auto potrebbe essere indagato per omicidio stradale.

Oleh Borys investito da un'auto sulla Togliatti

Oleh Borys è morto a distanza di cinque mesi dall'incidente che lo ha visto coinvolto. Al momento dell'accaduto era sera e il diciannovenne stava camminando lungio viale Palmiro Togliatti nel quartiere Don Bosco quando improvvisamente, un'auto lo ha travolto. L'impatto è stato violento e il giovane ha riportato ferite e traumi gravissimi. L'ipotesi è che l'automobilista sia passato con il semaforo rosso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul luogo dell'investimento è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. Gli operatori hanno preso in carico il giovane, trasportandolo con codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Successivamente è stato trasferito nella clinica Città di Roma, dove purtroppo è deceduto.

Sull'investimento indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'automobilista è stato fermato subito dopo. I famigliari di Oleh Borys chiedono che venga accertato se l'auto sia passata con il semaforo rosso.