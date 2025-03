Paura a Roma, schianto fra la via Aurelia e il raccordo: tre feriti e lunghe code di traffico

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Schianto alle porte della capitale, fra la via Aurelia e il Grande Raccordo Anulare, nel quadrante nord ovest della capitale, dove tre automobili si sono scontrate. È successo lungo la via Aurelia, al chilometro 12.500, all'altezza di Casal Lumbroso. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate le forze dell'ordine e gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno preso in carico le persone rimaste ferite nello scontro, in totale tre. Le ripercussioni sul traffico, soprattutto in una zona già fortemente congestionata e vicino all'ora del rientro, sono inevitabili.

Lo schianto fra la via Aurelia e il Grande Raccordo Anulare

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti e iniziato immediatamente a svolgere i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Nel frattempo l'area in cui è avvenuto lo schianto è stata messa in sicurezza. Ma sono inevitabili le ripercussioni sul traffico. Così alcuni si sono dovuti dedicare alla viabilità stradale. Chiusa temporaneamente la chiusura della carreggiata in direzione Roma. Come comunicato da Astral Infomobilità, il tratto chiuso al traffico è quello fra Massimina, Casal Lumbroso e il Raccordo Anulare direzione Roma.

Sul posto, oltre ai caschi bianchi di dieci pattuglie del XIII gruppo Aurelio e XXII Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, anche i tecnici del personale Anas.

Strada chiusa e lunghe code di traffico

Per permettere i rilievi della polizia locale di Roma Capitale, è stato necessario chiudere il tratto interessato della via Aurelia al traffico in direzione Roma, deviando temporaneamente la circolazione in via Romano Guerra e in via di Casal Selce. Nel frattempo, mentre i rilievi continuano, dalla chiusura si sta passando ad una riduzione di carreggiata nel tratto dello scontro.