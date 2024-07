Schianto tra moto e auto sulla via Tancia, morto il 46enne Uliks Cieno

video suggerito

Grave incidente nella sera di ieri, giovedì 4 luglio, sulla via Tancia, in provincia di Rieti. Un uomo di quarantasei anni in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto all'altezza di Macelletto: l'impatto con il guardrail per il centauro è stato violentissimo ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per la vittima. La strada è stata chiusa diverse ore per le indagini e per la messa in sicurezza della zona, mentre i mezzi sono stati sequestrati per disporre ulteriori accertamenti. Molto probabilmente sarà aperta un'indagine per omicidio stradale.

La vittima si chiamava Uliks Cieno, ma da tutti era conosciuta come Ulisse. L'uomo, che lascia una moglie e due figlie, era titolare di una ditta di serramenti. Tifoso della Juve e amante del rugby, era molto noto in zona, dove era apprezzato da tutti per la sua gentilezza e la dedizione al lavoro. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante i disperati tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo, alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono molte le persone che in questo momento stanno piangendo la morte dell'uomo. Gli amici, ma soprattutto la famiglia, che non si dà pace per questa tragica e inaspettata scomparsa. Al momento le indagini sono ancora in corso e non è chiaro come abbiano fatto i due veicoli a entrare in collisione. Il conducente dell'altra auto sarà ascoltato dalle forze dell'ordine, in modo da fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità. I funerali di Ulisse saranno celebrati nei prossimi giorni.