Scontro tra auto e moto nel Frusinate, morto 46enne: la vittima è Gianni Imperioli Si chiamava Gianni Imperioli l'uomo morto oggi verso le 17 nell'incidente avvenuto oggi in via Meringo Alto, in provincia di Frosinone. Ferita anche una donna di 58 anni.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia oggi in via Meringo Alto, in provincia di Frosinone. Verso le 17 un uomo di 46 anni alla guida della sua moto si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 58 anni. Per Gianni Imperioli, molto conosciuto a Ripi dove lavorava come macellaio, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul sinistro indagano i carabinieri di Ripi e del Nucleo radiomobile, che dovranno accertare cos'è accaduto. La procura aprirà molto probabilmente un fascicolo per omicidio stradale. La donna di 58 anni alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente non è rimasta ferita, anche se in stato di shock per quanto avvenuto. Come da prassi, sarà sottoposta ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

La salma di Gianni Imperioli è stata portata all'obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è escluso che il magistrato decida di disporre l'autopsia sul corpo della vittima prima di dare il nulla osta per i funerali.

Per il 42enne ogni soccorso è stato inutile. Gli operatori sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno sperato di poterlo rianimare, ma non hanno potuto fare nulla per lui, se non constatarne il decesso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per capire quale sia stata la dinamica dell'incidente. Imperioli scendeva con la sua moto verso la Casilina quando si è scontrato frontalmente con l'auto condotta dalla 58enne. Non è escluso che a causare l'incidente sia stato un sorpasso azzardato di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Saranno ascoltati per questo eventuali testimoni che hanno assistito alla scena, per provare a capire cosa è accaduto con certezza.