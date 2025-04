video suggerito

Incidente a Tor Cervara tra moto e taxi: morto il motociclista 50enne Tragedia a Pasqua in zona Tor Cervara a Roma, dove un 50enne è morto in un incidente tra la sua moto e un taxi. L'automobilista sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale in zona Tor Cervara a Roma. Un uomo di cinquant'anni è morto in uno scontro tra la sua moto e un'auto. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile, giorno di Pasqua.

L'incidente tra taxi e moto

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui si è verificato l'incidente erano circa le ore 18. Il cinquantenne era il sella all sua moto, una Honda Sh 300, e stava percorrendo via di Tor Cervara quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Dacia Lodgy, del servizio taxi all’ altezza del civico 126.

L'impatto è stato violento: ad avere la peggio il motociclista, che a seguito dell'urto è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente ha provato a rianimare il motociclista, purtroppo senza esito.

L'automobilista sottoposto ai test per alcol e droga

Presenti gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale in via di Tor Cervara del IV Tiburtino, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I vigili urbani hanno gestio la viabilità nel tratto di strada interessato dall'incidente. Il conducente dell'auto, un uomo di cinquantacinue anni, si è fermato a prestare soccorso, è stato accompagnato presso l’ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici.