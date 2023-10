Incidente a Manziana, schianto fra auto e scooter: interviene l’eliambulanza Grave incidente stradale a Manziana, dove uno scooter e un’automobile si sono scontrati nel pomeriggio di oggi: arrivati i soccorsi, richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, a Manziana, comune a nord di Roma a poca distanza dal lago di Bracciano. Qui, lungo la strada provinciale 493 all'altezza di via Del Vicinato, in pieno centro a Manziana, si è verificato un grave incidente. Un'automobile si è schiantata contro uno scooter all'altezza del ponte verso via delle Fornaci. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, ci sarebbe almeno un ferito in condizioni critiche. Sul posto, per prestare il primo soccorso alle persone ferite, è arrivato l'eliambulanza.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto dello scontro sono subito arrivati i soccorsi. Oltre ai caschi bianchi del Comune di Manziana e ai carabinieri della stazione locale, hanno raggiunto del luogo del sinistro in breve tempo anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno subito perso in cura i feriti. Almeno uno si troverebbe in condizioni davvero molto critiche. Per prestare soccorso e curarlo, gli operatori del personale sanitario sono stati costretti a richiedere l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nella zona e ha preso in carico la persona ferita.

La dinamica dell'incidente: i rilievi e la regolamentazione del traffico

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale del Comune di Manziana che hanno immediatamente cominciato a svolgere i rilievi di rito per cercare di chiarire come è avvenuto lo scontro e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A supportare il lavoro degli agenti, sono arrivati velocemente anche i carabinieri della vicina stazione locale che hanno iniziato a regolare la circolazione del traffico in tutta la zona.