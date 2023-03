Chi era Domenico Antinori, il motociclista 22enne morto nell’incidente in via Braccianese Si chiamava Domenico Antinori e viveva a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano: è lui il motociclista 22enne rimasto vittima dell’incidente in via Braccianese.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Domenico Antinori, aveva 22 anni e viveva a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano: è lui il motociclista che ha perso la vita nell'incidente avvenuto oggi, verso l'ora di pranzo, a Manziana, all'ingresso del supermercato Carrefour che si trova all'altezza del Bosco Macchia Grande.

L'incidente in via Braccianese

La motocicletta del 22enne stava procedendo lungo la via Braccianese, quando c'è stato lo scontro con l'automobile, come si vede dall'immagine: il ragazzo è subito apparso gravemente ferito. Non appena arrivati sul luogo del sinistro, i vigili urbani hanno iniziato a praticargli un massaggio cardiaco per tentare di rianimarlo e, non appena giunta l'ambulanza, lo hanno lasciato alle cure degli operatori del personale sanitario del 118.

Le condizioni si sono rivelate troppo gravi e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre agli agenti della polizia Locale di Bracciano che dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, anche i carabinieri di Manziana.

Addio a Domenica Antinori, motociclista morto ad appena 22 anni

Non appena appresa della morte del giovane, l'intera comunità si è stretta intorno alla famiglia di Domenico. Il primo messaggio è arrivato dal comune di Sutri e dall'amministrazione comunale che si sono rivolte direttamente al padre del giovane, Albino Antinori: "Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall'amministrazione comunale perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing".

Oltre al lavoro, però, Domenico giocava a calcio nel Trevignano Calcio Amatori. Proprio nel gruppo dedicato alla squadra è arrivato altro cordoglio: "Oggi è una giornata terribile per tutti noi Amatori Trevignano e per un paese intero. Ci ha lasciato a soli 22 anni un ragazzo gentile, educato e con tanta voglia di giocare e divertirsi. La scomparsa di Domenico Antinori distrugge tutti noi e ci lascia soltanto rabbia e tantissimo dolore".

Su Facebook anche il messaggio di cordoglio della sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi: "L'amministrazione Comunale e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all'affetto dei suoi cari".