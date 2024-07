Incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un motociclista è morto. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, all'altezza di Settebagni. Per la vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, non c'è stato purtroppo nulla dafare per salvargli la vita. Si tratterebbe di un ragazzo. Sul luogo del sinistro per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli acccertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Chiusa la carreggiata esterna del Gra per incidente

Secondo le informazioni apprese finora il motociclista al momento dell'accaduto erano circa le ore 8, era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare all'altezza del chilometro 21,000 e di Settebagni. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto, ha sbandato ed è caduto sull'asfalto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero dunque coinvolti altri veicoli.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza per un motociclista le cui condizioni di salute sembravano gravi. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con la carreggiata esterna del Raccordo chiusa all'altezza del chilometro 21,000. Il traffico è stato deviato in complanare al chilometro 23,100. Sul posto sono presenti le squadre Anas e gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito il traffico, per ripristinare la circolazione nel minori tempo possibile.